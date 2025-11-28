5.5 C
Vreme severă în aproape toată România: ploi, lapoviță și ninsoare până duminică

Vreme severă în aproape toată România: ploi, lapoviță și ninsoare până duminică

MeteoȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
Foto arhivă

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o informare de vreme severă, valabilă în aproape toată țara, precum și o avertizare Cod galben pentru cantități importante de ploaie în mai multe județe.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 28 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20, vor fi precipitații în cea mai mare parte a teritoriului.

La munte, în special pe creste, acestea vor cădea sub formă de lapoviță și ninsoare.

Specialiștii anunță acumulări de 10…25 l/mp, iar în sudul și sud-estul țării, precum și în zona Carpaților Meridionali, se pot atinge 35…45 l/mp, local chiar 60…80 l/mp.

Vântul va avea intensificări locale în sud și sud-est, cu rafale de 45…50 km/h.

Zonele vizate de Codul galben

În intervalul 28 noiembrie, ora 10 – 29 noiembrie, ora 10, în zona montană și deluroasă din județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău, precum și în sudul județului Hunedoara și în zona montană a județului Mehedinți, se vor acumula 20…30 l/mp, izolat peste 40 l/mp.

Vremea în București

28.11.2025, ora 10:00 – 29.11.2025, ora 08:00

Cerul va fi înnorat și temporar va ploua. Vântul va prezenta intensificări, cu rafale de 40…45 km/h.

  • Temperatura maximă: 7…8°C
  • Temperatura minimă: 5…6°C

29.11.2025, ora 08:00 – 30.11.2025, ora 08:00

Va continua să plouă moderat, pe un cer predominant noros. Vântul va sufla în general moderat.

  • Temperatura maximă: în jur de 8°C
  • Temperatura minimă: 5…6°C

30.11.2025, ora 08:00 – 30.11.2025, ora 20:00

Cerul rămâne variabil, cu ploi slabe mai ales dimineața. Vântul va fi slab.

Temperatura maximă: aproximativ 7°C.

Narcis Rosioru
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
