Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o informare de vreme severă, valabilă în aproape toată țara, precum și o avertizare Cod galben pentru cantități importante de ploaie în mai multe județe.
Potrivit meteorologilor, în intervalul 28 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20, vor fi precipitații în cea mai mare parte a teritoriului.
La munte, în special pe creste, acestea vor cădea sub formă de lapoviță și ninsoare.
Specialiștii anunță acumulări de 10…25 l/mp, iar în sudul și sud-estul țării, precum și în zona Carpaților Meridionali, se pot atinge 35…45 l/mp, local chiar 60…80 l/mp.
Vântul va avea intensificări locale în sud și sud-est, cu rafale de 45…50 km/h.
Zonele vizate de Codul galben
În intervalul 28 noiembrie, ora 10 – 29 noiembrie, ora 10, în zona montană și deluroasă din județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău, precum și în sudul județului Hunedoara și în zona montană a județului Mehedinți, se vor acumula 20…30 l/mp, izolat peste 40 l/mp.
Vremea în București
28.11.2025, ora 10:00 – 29.11.2025, ora 08:00
Cerul va fi înnorat și temporar va ploua. Vântul va prezenta intensificări, cu rafale de 40…45 km/h.
- Temperatura maximă: 7…8°C
- Temperatura minimă: 5…6°C
29.11.2025, ora 08:00 – 30.11.2025, ora 08:00
Va continua să plouă moderat, pe un cer predominant noros. Vântul va sufla în general moderat.
- Temperatura maximă: în jur de 8°C
- Temperatura minimă: 5…6°C
30.11.2025, ora 08:00 – 30.11.2025, ora 20:00
Cerul rămâne variabil, cu ploi slabe mai ales dimineața. Vântul va fi slab.
Temperatura maximă: aproximativ 7°C.
