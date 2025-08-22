„Vom da totul ca să ne calificăm!” Charalambous, încrezător după remiza cu Aberdeen

Antrenorul lui FCSB promite o atmosferă incredibilă la București și spune că șansele de calificare sunt egale.

FCSB a obținut un rezultat de egalitate, 2-2, în prima manșă a play-off-ului Europa League contra lui Aberdeen. Campioana României a condus cu 2-0, însă scoțienii au revenit pe final și au restabilit egalitatea, lăsând calificarea deschisă pentru returul de la București, programat săptămâna viitoare, joi, de la ora 21:30.

Elias Charalambous, tehnicianul cipriot al roș-albaștrilor, a comentat prestația echipei sale și a vorbit despre așteptările pentru duelul decisiv.

„N-am văzut roșul luat de Cisotti, dar mi s-a părut că a fost un cartonaș acordat ușor. Deciziile arbitrilor au fost verificate și sper că le-au luat pe cele mai bune, dar cred că a fost cam mult să i se acorde roșu. Nu cred că a fost un cartonaș roșu, dar nu poți schimba așa ceva. E un meci, faci tackling. Nu poți schimba lucrurile astea. Poate că arbitrii ar trebui să fie mai concentrați pe aceste faze”, a spus Charalambous.

„Șansele sunt 50-50”

Antrenorul campioanei a subliniat că partida retur va fi una decisivă și că echipa sa are șanse reale să obțină calificarea.

„Din nou, de dinainte v-am spus că totul se va decide la București. Cred că va fi un joc 50-50. Acum urmează un meci în campionat, cu FC Argeș, după care peste o săptămână vom da totul ca să ne calificăm”, a declarat cipriotul.

Charalambous a apreciat atmosfera creată de fanii scoțieni, dar a punctat că sprijinul suporterilor români va fi decisiv la retur.

„Mi-a plăcut mult. O atmosferă foarte bună aici. Publicul a fost incredibil. Am avut din nou mulți fani, mulți români au venit să ne susțină. Cum am spus ieri, sunt sigur că vom avea la București o atmosferă incredibilă pentru a-i ajuta pe băieți să se califice”, a adăugat antrenorul lui FCSB.

