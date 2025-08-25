Vizita lui Volodin precede deplasarea oficială a lui Vladimir Putin, programată la sfârșitul lunii august

Președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Vladimir Putin, a ajuns luni la Beijing, unde urmează să poarte discuții cu oficiali chinezi despre modul în care cele două state pot contracara sancțiunile impuse de Occident și alte forme de ingerință externă, scrie Reuters.

Volodin conduce o delegație parlamentară rusă într-o vizită oficială, în care temele principale sunt extinderea schimburilor economice, consolidarea relațiilor comerciale, promovarea „adevărului istoric” și intensificarea contactelor dintre tineri pentru întărirea cooperării culturale. „Rezistența comună în fața presiunilor și dezvoltarea relațiilor bilaterale rămân priorități”, a precizat acesta pe rețelele sociale, citat de TASS.

Contextul este dominat de încercările Statelor Unite de a limita fluxurile de petrol rusesc către China, una dintre principalele surse de venit pentru Moscova. Vizita lui Volodin precede deplasarea oficială a lui Vladimir Putin, programată la sfârșitul lunii august. Liderul de la Kremlin va participa la Beijing la ceremoniile dedicate încheierii celui de-al Doilea Război Mondial și la un summit ce va reuni peste 20 de șefi de guvern, punctat de o paradă militară de amploare pe 3 septembrie.

Evenimentele sunt concepute ca o demonstrație de unitate între China, Rusia și statele din Sudul Global, în contrast cu absența anticipată a liderilor occidentali. Înaintea paradei, autoritățile chineze au lansat o campanie mediatică menită să reamintească rolul determinant al Chinei și al Uniunii Sovietice în înfrângerea forțelor fasciste, atât în Europa, cât și în Asia.

La întâlnirea din mai, președintele Xi Jinping i-a transmis lui Putin că relația bilaterală trebuie să evolueze spre o „prietenie de oțel”, capabilă să contrabalanseze presiunea exercitată de Statele Unite pe scena globală.

