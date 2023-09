Volkswagen pare dispus să renunțe la brandul Seat, dar acesta nu va dispărea

Marca Seat din cadrul Volkswagen Group nu va mai produce mașini peste câțiva ani, dar nu va dispărea și, aparent, va avea un alt rol în grupul german. Rolul Seat va fi preluat de brand-ul Cupra care va lansa mai multe modele pe viitor, potrivit Autocar UK. Seat este cunoscută pentru mașini precum Leon și Ibiza.

„Cupra reprezintă viitorul Seat”, a spus, la salonul de mobilitate de la Munchen, Thomas Schäfer, președintele Seat.

Seat are în gamă modelele Ibiza, Leon, Arona, Ateca și Tarraco, iar la finalul lor de viață, aceste modele nu vor mai fi produse sub acest brand. Ultimele mașini sub brand-ul Seat vor fi produse după 2025, dar din 2024 este posibil ca modelul Leon să fie produs sub brand-ul Cupra.

Unele se vor regăsi sub diferite forme și denumiri în brand-ul Cupra, care a pornit ca marcă de prestigiu a Seat, dar a devenit brand de sine stătător.

Cupra are în gamă modelele Born și Formentor, iar în 2024 va fi lansat Tavascan și vor urma și alte modele electrice.

Șeful companiei spune că va fi păstrat numele Seat, dar marca va primi un alt rol, probabil pe electromobilitate. Există, spre exemplu, o trotinetă electrică Seat.

Șefii Volkswagen au gândit de mai mulți ani această schimbare, în care noul brand, Cupra, să preia locul Seat și să aducă o „gură” de aer proaspăt. A contat mult și faptul că mașinile Cupra au avut vânzări peste așteptări, la volume fiind peste Alfa Romeo și peste Polestar, în vreme ce Seat a avut pierderi mulți ani și vânzările au scăzut.

Anual, marca are cam 400.000 de cumpărători în Europa.