Volkswagen și-a reafirmat angajamentul de a-și păstra supremația pe piața europeană a vehiculelor electrice, anunțând o strategie revizuită de modele și software.

Oficialii companiei au transmis, la Salonul Auto de la München, că sunt pregătiți să contracareze presiunea tot mai mare exercitată de producătorii chinezi.

„Suntem dominanţi în Europa şi vom apăra această poziţie prin toate mijloacele”, a declarat Thomas Schäfer, CEO-ul brandului Volkswagen.

Cotele de piață și avantajele competitive

Datele Schmidt Automotive Research arată că mărcile chineze au ajuns la o cotă record de 5,7% în Europa, respectiv 10,7% pe segmentul EV, în trimestrul al doilea.

Volkswagen se menține însă lider, cu 30% cotă de piață în august, în creștere de la 23% față de anul trecut, în timp ce Mercedes-Benz, BMW și Tesla au înregistrat scăderi.

Grupul german își bazează ofensiva pe noi modele accesibile, o reducere a costurilor de producție și parteneriate internaționale în zona software, inclusiv cu Rivian în SUA și Xpeng în China.

„Suntem convinşi că vom fi liderul global în tehnologia auto în viitor”, a afirmat Oliver Blume, CEO al Grupului Volkswagen.

Modele noi și tehnologii prezentate la München

Volkswagen a prezentat patru modele entry-level care vor fi lansate anul viitor, cu prețuri de pornire de 25.000 de euro: un Škoda, un Cupra și două modele Volkswagen, inclusiv noul ID. Polo.

Și ceilalți producători germani și-au făcut simțită prezența. BMW a lansat SUV-ul iX3 pe noua platformă „Neue Klasse”, iar Mercedes-Benz a anunțat upgrade-uri software și baterii cu autonomie extinsă.

Producătorii chinezi accelerează expansiunea europeană

BYD, Changan și GAC International și-au reafirmat la rândul lor ambițiile europene. „Credem că avem încă mult spaţiu de creştere chiar dacă unele branduri recuperează teren”, a declarat Stella Li, vicepreşedinte executiv BYD, companie care promite o tehnologie de încărcare ultra-rapidă și producție locală în următorii trei ani.

Changan plănuiește lansarea SUV-ului electric Deepal S07 în Marea Britanie, la prețul de 39.990 de lire, și construirea unei fabrici în Europa, în timp ce GAC ia în calcul producția locală pentru a evita tarifele impuse de UE.

Provocări pentru piața europeană

Analiștii consideră că diferențierea este crucială în contextul intrării accelerate a brandurilor chineze. Leapmotor mizează pe prețuri reduse, în timp ce Changan evită războiul tarifar.

Specialiștii avertizează însă că menținerea unor costuri competitive în Europa va fi dificilă, din cauza salariilor și a energiei mai scumpe.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.