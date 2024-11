Încheierea tranzacției este condiționată de o serie de proceduri legale preliminare, uzuale pentru tranzacțiile de acest tip

Vodafone România a semnat un Memorandum de Înțelegere ca prim pas pentru achiziția Telekom România Mobile Communications, inclusiv a unei părți semnificative din activele acesteia, de la Hellenic Telecommunications Organization (OTE). De asemenea, Digi România va prelua o parte din active.

„Este un moment important pentru piața de telecomunicații din România, cu un potențial semnificativ de creștere, odată cu finalizarea acestei tranzacții. Încă de la preluarea mandatului de CEO al Vodafone România, am considerat că industria are nevoie de condiții care să susțină nivelul ridicat al investițiilor 5G și promovarea inovației. Sunt încântat de anunțul de astăzi care dovedește încă o dată că Vodafone își respectă promisiunea față de România. Continuăm să investim și să furnizăm românilor servicii la cele mai înalte standarde”, a declarat Achilleas Kanaris, CEO al Vodafone România.

Finalizarea tranzacției este condiționată de o serie de proceduri legale, inclusiv încheierea analizei de due diligence și obținerea aprobărilor prealabile, din partea autorităților competente. În acest moment, nu există alte detalii legate de aprobarea finală a achiziției, dat fiind stadiul incipient al procesului.

În același timp, Vodafone își menține promisiunea față de România și va finaliza anul acesta investiții locale de peste 200 de milioane de euro. Investițiile totale de-a lungul celor 27 de ani de prezență a Vodafone în România, se ridică la peste 6,5 miliarde de euro.

Vodafone este o companie lider de telecomunicații din Europa și Africa, care furnizează servicii mobile și fixe către peste 330 de milioane de clienți din 15 țări (excepție făcând Italia și Spania, deținute sub umbrela Vodafone Group cu operațiuni întrerupte). Compania colaborează cu rețele mobile în alte 43 de țări și are una dintre cele mai mari platforme IoT din lume. Vodafone s-a angajat să reducă impactul asupra mediului, astfel încât să atingă zero emisii până în 2040.