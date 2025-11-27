Președintele rus Vladimir Putin a propus joi la summitul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) un program de reînarmare la scară largă a acestei alianțe militare din spațiul postsovietic cu echipamente și arme rusești care și-au dovedit eficiența în războiul Moscovei în Ucraina, potrivit DPA.

„Propunem lansarea unui program la scară largă pentru echiparea forțelor colective cu arme și echipamente rusești moderne care și-au demonstrat eficiența în operațiuni militare reale”, a declarat Putin în discursul său la summitul desfășurat joi la Bișkek, capitala Kîrgîzstanului, difuzat de televiziunea rusă.

În cadrul președinției Rusiei la OTSC, pe care a preluat-o joi de la Kîrgîzstan, sub sloganul ‘Securitate colectivă într-o lume multipolară’, președintele rus a promis să organizeze antrenamente comune pentru unitățile militare și serviciile speciale comune.

‘Ne vom concentra eforturile pe îmbunătățirea pregătirii de luptă a contingentelor naționale și pe consolidarea comandamentului și controlului forțelor colective’, a declarat el.

Un punct central va fi dezvoltarea tehnologiei militare, motiv pentru care statele membre OTSC vor depune eforturi pentru ‘aprofundarea cooperării între companiile din industria de apărare’, a afirmat Putin, subliniind că ‘dezvoltarea forțelor aeriene și a sistemului de apărare antiaeriană al organizației necesită o atenție specială’.

În plus, Rusia, care în câteva luni va intra în al patrulea an de război cu Ucraina, va dezvolta o nouă strategie comună de combatere a terorismului.

„În timpul președinției noastre, intenționăm să începem dezvoltarea unei noi strategii antiteroriste pentru OTSC. Vom face tot ceea ce este necesar pentru a combate în continuare extremismul”, a mai spus liderul rus.

În continuare, Putin a menționat securitatea informațiilor ca una dintre prioritățile președinției Rusiei la OTSC. „Partea rusă se angajează să colaboreze îndeaproape cu aliații săi pentru prevenirea propagării ideilor radicale în rândul tineretului”, a adăugat el.

Această alianța militară postsovietică este formată din Belarus, Rusia, Kazahstan, Kîrgîzstan și Tadjikistan, în timp ce Armenia și-a suspendat participarea la OTSC la începutul anului 2024 din cauza dezacordurilor sale cu privire la lipsa de reacție a organizației în fața agresiunii Azerbaidjanului în Nagorno-Karabah și în zone frontaliere ale Armeniei.

Putin a evidențiat rolul bazei militare rusești din Kîrgîzstan

Următoarea reuniune a OTSC va avea loc la Moscova pe 11 noiembrie 2026.

Putin a sosit marți în Kîrgîzstan într-o vizită oficială, în cadrul căreia s-a întâlnit cu liderul kîrgîz Sadir Japarov, cu care a convenit asupra unei serii de acorduri de cooperare bilaterală, inclusiv în domeniul militar.

În timpul reuniunii cu Japarov, președintele rus a subliniat rolul bazei militare a Rusiei în Kîrgîzstan ca „garant al securității regionale”, referindu-se probabil la baza aeriană nr. 999 din Kant (regiunea Ciui, în nord).

Rusia mai dispune în Kîrgîzstan de Centrul de comunicații cu rază lungă de acțiune nr. 338 al marinei ruse (în localitatea Cialdovar, regiunea Ciui), de Baza de testare a armelor antisubmarine nr. 954 (Karakol, lângă lacul Issîk-Kul) și de Laboratorul radioseismic nr. 17 al Serviciului seismic al Ministerului Apărării rus (regiunea Jalalabat), conform filialei ruse a Deutsche Welle.

Prezent la summitul de la Bișkek, președintele belarus Aleksandr Lukașenko a făcut apel către țările membre OTSC să răspundă militarizării țărilor europene, potrivit EFE.

„Țările europene își pun economiile pe picior de război, crescând investițiile în industria de apărare și producția de armament. Noi, cei din OTSC trebuie să răspundem și chiar deja o facem”, a declarat Lukașenko, citat de agenția belarusă Belta.

Lukașenko, a cărui țară găzduiește arme nucleare tactice ruse și va găzdui în curând arme hipersonice rusești, menține relații tensionate cu țările vecine membre NATO, în special cu Polonia și Lituania.

De asemenea, el a spus că OTSC trebuie să se adapteze constant la provocările și amenințările de securitate în schimbare pentru a răspunde cât mai rapid și eficient posibil.

