Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că Moscova este pregătită să oprească temporar luptele în estul Ucrainei pentru a permite jurnaliștilor să viziteze zonele unde forțele ucrainene ar fi încercuite.

Vorbind miercuri de la Spitalul Clinic Militar Central din Moscova, însoțit de ministrul Apărării, Andrei Belusov, Putin a afirmat că Rusia ar putea opri operațiunile pentru câteva ore în zona Pokrovsk, din regiunea Donețk, și la Kupiansk, în regiunea Harkov, scrie Kyiv Post.

Putin a declarat că ambele orașe sunt sub asediu.

„În două locuri, la Kupiansk și la Krasnoarmisk (denumirea folosită de Rusia pentru Pokrovsk -n.r.), inamicul a fost blocat, încercuit”, a spus Putin.

El a afirmat că Rusia este dispusă să permită accesul în aceste zone atât presei ucrainene, cât și celei străine.

„Suntem pregătiți să-i transportăm în locurile respective”, a adăugat el, precizând că autoritățile de la Kiev „ar trebui să ia decizii privind soarta cetățenilor săi care sunt încercuiți”.

Jurnaliștii ar putea sta câteva ore în orașele asediate

Putin a mai spus că principala preocupare a Rusiei este evitarea așa-numitelor „provocări” din partea Ucrainei.

„Suntem gata să oprim ostilitățile pentru câteva ore, două, trei sau șase, pentru ca un grup de jurnaliști să poată intra, să vadă ce se întâmplă, să discute cu militarii ucraineni și apoi să plece”, a declarat el.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat marți că forțele ruse au pătruns în Pokrovsk, orașul strategic din estul Ucrainei pe care Moscova încearcă să-l cucerească de peste un an, în cadrul unor lupte aprige care se desfășoară de zile întregi.

După capturarea orașului Avdiivka, un bastion ucrainean situat la peste 40 de kilometri sud-est de Pokrovsk, în februarie 2024, trupele ruse au înaintat treptat spre Pokrovsk.

