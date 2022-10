Vladimir Putin a primit de ziua lui un tractor și mai mulți pepeni

Ce i-ai oferi unuia dintre cei mai bogați oameni din lume pentru a 70-a aniversare, în timp ce duce un război neprovocat împotriva vecinului său? Președintele rus, Vladimir Putin a primit vineri, de la prieteni și dușmani, pepeni, tractor și urări de moarte, printre alte lucruri.

Putin a sărbătorit ziua de naștere în mijlocul războiului său în curs de desfășurare în Ucraina, unde, de câteva săptămâni, forțele rusești au suferit înfrângeri în fața trupelor ucrainene care avansează și care au eliberat mii de kilometri pătrați de teritoriu în regiunile de est și de sud ale țării, notează yahoonews.

Pentru a marca această ocazie, președintele Tadjikistanului, Emomali Rahmon, i-a dăruit liderului rus mai multe piramide de pepeni, potrivit presei. La rândul său, președintele belarus Alexander Lukașenko i-a oferit lui Putin un tractor, a relatat Associated Press.

Potrivit raportului, tractoarele au fost un element industrial de bază în Belarus timp de decenii, iar Lukașenko a declarat că folosește un model similar cu cel pe care i l-a dăruit lui Putin. Cu toate acestea, cadoul ar putea avea o greutate diferită în contextul războiului din Ucraina, unde tractoarele au fost folosite pentru a remorca tancurile rusești capturate.

The President of Tajikistan apparently gave President Putin two pyramids of melons 🍈 🍉 pic.twitter.com/ogvnHmzFpn — Will Vernon (@BBCWillVernon) October 7, 2022

Tadjikistanul și Belarus sunt doi dintre puținii aliați rămași ai Rusiei și toate trei fac parte din Comunitatea Statelor Independente, o colecție de state ex-sovietice formată la începutul anilor 1990. De asemenea, trioul reprezintă jumătate din membrii Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, o alianță militară regională.

Lukașenko, în special, este un partener apropiat al lui Putin. Tovărășia lor a stârnit uneori chiar îngrijorări că Belarus ar putea deveni o parte implicată direct în războiul în curs de desfășurare din Ucraina.

Spre deosebire de Lukașenko și Rahmon, dușmanii lui Putin nu au abordat ziua de naștere a acestuia cu entuziasm. Mai mulți oficiali ucraineni au accesat rețelele de socializare pentru a-l denunța pe liderul rus de ziua sa de naștere și i-au criticat acțiunile, acuzându-l pentru creșterea numărului de morți din război.

Hackerii ucraineni au postat o notă pe site-ul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, spunând: „Vrem să îl felicităm pe Putin cu ocazia ultimei sale aniversări și îi dorim o călătorie confortabilă la Haga”, a relatat The New York Times.

Între timp, utilizatorii Twitter au inundat comentariile oficialilor și ale instituțiilor media și i-au urat moartea.

Ziua de naștere a lui Putin are loc în timp ce forțele ucrainene continuă să avanseze de-a lungul fronturilor de est și de sud ale războiului, forțând trupele rusești să se retragă de pe pozițiile lor, lăsând în urmă munți de armament, echipamente și muniții.

