Liderul USR București, Vlad Voiculescu, susține că bucureștenii sunt privați ilegal de dreptul de a-și alege primarul și acuză PSD că blochează organizarea scrutinului.

Vlad Voiculescu a reamintit miercuri că, potrivit legii, alegerile trebuie organizate în maximum 90 de zile de la vacantarea postului de primar.

„Au trecut 129 de zile de când PSD le blochează dreptul oamenilor din București de a-și alege primarul”, a scris acesta pe Facebook.

Voiculescu a criticat modul în care PSD tratează organizarea scrutinului, acuzând că legea este ignorată pentru interese politice.

Atac direct la adresa PSD

„Alegerile trebuie să se facă atunci când spune legea, nu când vrea cineva (PSD). Am citit azi că un lider PSD dintr-un județ unde trebuie organizate alegeri parțiale a spus că oamenii de acolo nu vor alegeri. Nu știu cum e la domnul în județ, dar eu n-am întâlnit până acum un singur bucureștean care să spună că nu vrea să-și aleagă primarul”, a scris liderul USR București.

El a calificat situația drept „terorism politic”:

„Nu poți ține ostatice comunități întregi și să le încalci drepturile prevăzute de lege și Constituție. Că dacă nu e cum vrea PSD aruncă țara în aer. Așa ceva nu este doar imoral, ci și ilegal.”

Contextul politic

Declarațiile lui Vlad Voiculescu vin pe fondul tensiunilor din coaliția de guvernare.

PSD s-a arătat reticent în privința stabilirii datei alegerilor pentru Primăria Capitalei, în timp ce USR insistă ca acestea să fie organizate cât mai rapid.

