Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe urmează să anunțe marți, 2 decembrie, că se retrage din cursa pentru Primăria Generală a Municipiului București, unde candida ca independent, au precizat surse politice. În același timp, el își va declara sprijinul pentru candidatul PNL, Ciprian Ciucu.

Informația privind viitoarea retragere a lui Vlad Gheorghe a fost prezentată prima dată de G4media.

Decizia lui Vlad Gheorghe vine într-un moment în care competiția pentru București este extrem de strânsă, iar voturile candidaților independenți sau ale partidelor mai mici pot înclina decisiv balanța.

Un sondaj AtlasIntel pentru HotNews, publicat astăzi, arată că Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, și candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intențiile de vot ale bucureștenilor (separați de 0,1%), urmați foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu.

Vlad Gheorghe era plasat de sondajele recente între 1%-3%.

Gheorghe a ajuns în Parlamentul European în mandatul 2019–2024, pe listele USR PLUS, ocupând locul lăsat liber de Clotilde Armand, care a renunțat la poziția de europarlamentar după ce a câștigat Primăria Sectorului 1. La începutul anului 2024, Vlad Gheorghe a demisionat din USR în urma unui scandal intern.

Tot în 2024 a candidat pentru un nou mandat de europarlamentar, de această dată ca independent, însă nu a reușit să strângă numărul de voturi necesar pentru a-și reconfirma mandatul la Bruxelles.

Vlad Gheorghe a fost o candidatură vehiculată de la începutul alianței cu Nicușor Dan



Candidatura lui Vlad Gheorghe la Primăria Generală a Capitalei a fost evocată încă din momentul în care acesta a apărut public alături de Nicușor Dan, atât în campaniile electorale, cât și după ce acesta a câștigat funcția de primar general.

Prezența lui Gheorghe în proximitatea actualului primar și profilul său de fost europarlamentar au alimentat scenariile privind o posibilă candidatură la București, mai ales pe fondul tensiunilor din interiorul USR și al repoziționărilor din dreapta eșichierului politic.

Retragerea sa și anunțul sprijinului pentru Ciprian Ciucu vin în contextul în care fragmentarea dreptei risca să favorizeze candidații susținuți de principalele partide parlamentare.

Vlad Gheorghe va rămâne pe buletinul de vot de duminică chiar și dacă va confirma mâine retragerea.

Retragerea lui Vlad Gheorghe nu este însă un caz singular în această campanie. Și Makavelli, un alt candidat intrat inițial în cursa pentru Primăria Capitalei, a decis să se retragă. El a anunțat că o susține pe Anca Alexandrescu, cadidata sprijinită de AUR.

