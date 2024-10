Vlad Gheorghe: Decizie fără precedent – voturile de la alegerile europarlamentare trebuie renumărate!

Vlad Gheorghe, un politician român și fost candidat independent la alegerile pentru Parlamentul European, a susținut într-o postare pe Facebook că recursul său împotriva rezultatelor alegerilor din 9 iunie a fost admis în instanța de la Înalta Curte de Casație și Justiție. El a afirmat că au existat nereguli în organizarea scrutinului și că ar fi nevoie de o renumărare a voturilor în multe secții. Gheorghe a menționat că, deși au fost numărate peste 220.000 de voturi pentru el, există mulți alți cetățeni care și-ar fi dorit să voteze pentru un candidat independent autentic.

Gheorghe solicită reconvocarea Biroului Electoral Central pentru a ordona renumărarea voturilor în secțiile unde au fost semnalate probleme de către votanți. Mesajul său reflectă o nemulțumire față de corectitudinea procesului electoral și exprimă dorința de a clarifica situația voturilor.

”AM ÎNVINS! Voturile de la alegerile europarlamentare trebuie renumărate! Decizie fără precedent în România – așa a hotărât Înalta Curte de Casație și Justiție care mi-a dat dreptate. DA, a fost ceva putred în organizarea alegerilor din 9 iunie și aveam temei legal pentru o nouă numărare a voturilor, de aceea recursul depus de mine a fost admis în instanță.

Ce ar trebui să se întâmple acum? Solicit reconvocarea Biroului Electoral Central care trebuia să dispună renumărarea voturilor în zecile, sutele de secții în care românii onești au declarat că nu-și regăsesc voturile în procesele verbale. Am avut peste 220 000 de voturi numărate, dar știm că sunteți mult mai mulți cei care ați vrut un independent adevărat în Parlamentul European. Justiția s-a pronunțat clar: DA, voturile ar fi trebuit renumărate!

Totul e foarte clar pentru cine are ochi să vadă: după ce au împiedicat renumărarea la care aveam dreptul, Greblă și prietenii îmi pun acum bețe-n roate cu Partidul DREPT la alegerile parlamentare, pentru că LE E FRICĂ de ce suntem în stare. De-aia nu vor să permită să avem reprezentanți în secții, să stăm cu ochii pe voturi, deși am câștigat acest drept conform legii făcute de ei pentru ei ca să le permită traseism și jocuri de putere. I-am bătut cu propriile arme și i-am lăsat cu buza umflată, de-asta răspândesc zvonuri că sunt vândut, trădător, pesedist, țin cu ”independenții” lor sub acoperire. NU este adevărat: vreau doar ca uniți să înDREPTăm România și asta nu pot ei să permită sub nicio formă, că simt cum le scapă puterea din mâini. Puterea să anuleze voturile românilor cinstiți care s-au săturat de hoția lor“, este mesajul postat pe pagina de Facebook de către Vlad Gheorghe.