Tot mai mulți români descoperă că achiziția unei locuințe a devenit aproape imposibilă. Prețurile apartamentelor cresc într-un ritm alert, în timp ce băncile impun criterii tot mai stricte de eligibilitate pentru creditele ipotecare. În ultimii cinci ani, costul locuințelor s-a dublat în unele orașe, în timp ce veniturile medii au crescut doar cu 30–40%, potrivit estimărilor specialiștilor în piața imobiliară, scrie antena24.ro.

În marile centre urbane, diferențele au devenit greu de acoperit. La Cluj-Napoca, un apartament cu trei camere și 70 de metri pătrați, situat în centru, se vinde în prezent cu aproape 400.000 de euro. În Brașov, metrul pătrat a ajuns la 2.800 de euro, iar în București prețurile au urcat cu circa 70%, față de 2019. În unele zone din Capitală, metrul pătrat de locuință nouă trece ușor de 2.000 de euro.

Pentru românii care încearcă să acceseze un credit ipotecar, condițiile devin tot mai dificile. Cu un salariu mediu net de 5.400 de lei, o persoană poate obține un împrumut de cel mult 62.000 de euro, o sumă care nu mai acoperă decât o garsonieră în orașele mari. Pentru un apartament de 100.000 de euro, venitul necesar trebuie să depășească 7.500 de lei net pe lună, fără alte datorii.

Creșterea veniturilor este mai lentă decât rata de creștere a prețurilor, creând un decalaj economic tot mai mare între dorința de a cumpăra o locuință și capacitatea financiară a populației. Acest decalaj face ca achiziționarea unei case să devină un vis tot mai îndepărtat pentru mulți, în special pentru tineri și pentru cei cu venituri medii sau mici.

Odată cu majorarea cotei de TVA pentru locuințele noi, în vara acestui an, prețurile au crescut suplimentar cu 8–10%. Astfel, apartamentele care în 2024 costau 90.000 de euro sunt evaluate acum la 98.000–100.000 de euro.

