Viorica Dăncilă, invitată în emisiunea ”La Măruță” de la PRO TV: „Nu cred că face o treabă bună”

Fostul premier Viorica Dăncilă l-a criticat dur pe actualul șef al Executivului, Ilie Bolojan, acuzându-l că gestionează greșit situația economică a României. Invitată în emisiunea „La Măruță”, de la PRO TV, fosta lideră PSD a declarat că nu este „enervată”, ci dezamăgită de modul în care premierul aplică măsurile de reducere a deficitului bugetar.
CITEȘTE ȘI – Nicușor Dan, despre criza din educație: Dacă se pot corecta lucruri, vor fi corectate
Declarațiile făcute de Viorica Dăncilă
Întrebată dacă face o treabă bună actualul premier al României Ilie Bolojan, Viorica Dăncilă a replicat: Nu, nu cred că face o treabă bună și vă spun de ce. Dânsul ia măsuri care să reglementeze situația bugetară a țării, dar prin măsurile luate distruge situația economică a țării. Pentru că prin toate aceste măsuri aplicate, cu tăieri, de taxe și impozite suplimentare, cu distrugere a mediului de afaceri, vom merge într-o perioadă în care consumul va scădea foarte mult, vom avea disponibilizări, și foarte multe IMM-uri, antreprenoriatul își va închide porțile. Știm că de la început de an 66.000 de IMM-uri și-au închis porțile.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.