Vinicius Jr, show total la Oviedo! Gol, assist, conflict cu arbitrul și gesturi provocatoare către fani

Real Madrid a câștigat cu 3-0 în deplasarea de la Oviedo, iar brazilianul a fost din nou în centrul atenției.

Real Madrid a obținut o victorie clară pe terenul lui Oviedo, scor 3-0, grație „dublei” lui Kylian Mbappé și a reușitei lui Vinicius Jr. Dacă francezul a fost omul meciului prin eficiență, starul brazilian a ieșit în evidență printr-o prestație explozivă și un comportament provocator.

Intrat pe teren în minutul 63, în locul lui Rodrygo, Vinicius a aprins instant atmosfera pe „Carlos Tartiere”. A oferit pasa decisivă la golul de 0-2 al lui Mbappé și a înscris pentru 3-0 în prelungiri, dar s-a aflat mereu în centrul tensiunilor, atât cu adversarii și arbitrul, cât și cu fanii gazdelor.

Provocat de suporteri și potolit de Mbappé

După assistul său, Vinicius a mers spre tribune și s-a lăudat în fața suporterilor lui Oviedo, care l-au înjurat constant. Reacția acestora a fost violentă: o sticlă a fost aruncată spre brazilian. Nervos, fotbalistul a cerut arbitrilor să întrerupă meciul, însă a fost temperat de Mbappé, care i-a pus mâna pe gură pentru a evita o posibilă sancțiune.

Momentul culminant a venit după golul său din minutul 90+3. În loc să se bucure discret, Vinicius s-a îndreptat din nou spre public și a făcut semnul „Diviziei a Doua”, sugerând retrogradarea gazdelor. Evident, reacția tribunei a fost una ostilă, cu huiduieli asurzitoare.

Nici după fluierul final, Vinicius nu s-a potolit. Pe rețelele de socializare, brazilianul a răspuns criticilor primite printr-o fotografie cu degetul ridicat, însoțită de mesajul: „Așa sunt eu!”

Astfel, într-un meci dominat pe tabelă de Real Madrid, Vinicius Jr a bifat nu doar un gol și un assist, ci și o nouă serie de controverse care confirmă statutul său de jucător spectaculos și totodată imprevizibil.

