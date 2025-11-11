Brazilianul a încercat să-l provoace pe fundașul român, însă Rațiu a fost din nou impecabil în defensivă.

Vinicius Jr a fost din nou în centrul atenției în meciul dintre Rayo Vallecano și Real Madrid, încheiat 0-0, dar nu pentru o prestație spectaculoasă, ci pentru comportamentul său provocator. În fața lui Andrei Rațiu, brazilianul a pierdut din nou duelul direct, reacționând cu ironii și replici acide pe tot parcursul partidei.

Potrivit cotidianului Marca, extrema Realului a încercat să-l enerveze pe internaționalul român, apelând la gesturi și cuvinte menite să-i distragă atenția. Spaniolii au apelat chiar la un specialist în cititul pe buze pentru a descifra conversația dintre cei doi. Într-un moment al disputei, Vinicius i-a aruncat o replică ironică fundașului: „Nici măcar nu știi unde sunt”, iar câteva minute mai târziu, a continuat cu o frază sfidătoare: „Te schimbă sau te bagă în atac, nu poți să mă ții”.

Rațiu, însă, nu s-a lăsat intimidat. Fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano a avut din nou o prestație solidă, limitându-l aproape complet pe unul dintre cei mai explozivi atacanți din lume. Este a doua oară când românul reușește să-l neutralizeze pe Vinicius, după meciul din urmă cu doi ani, încheiat tot cu 0-0, când Marca nota că „românul a reușit să îl reducă la tăcere pe brazilian”.

Vinicius, dispute și cu fanii și colegii de echipă

Pe lângă duelul verbal cu Rațiu, Vinicius a avut schimburi tensionate și cu alți jucători ai gazdelor, dar și cu publicul de pe stadionul din Vallecas. În prima repriză, brazilianul s-a contrat cu Alvaro Garcia, iar mai târziu a fost ironizat constant de suporteri. Fanii lui Rayo i-au strigat „Ești groaznic” și l-au trimis la „fotbal pe plajă”, dar reacția lui Vinicius a fost una plină de sarcasm — acesta a zâmbit ironic și a făcut semne către tribune, spunând că oamenii veniseră la stadion doar ca să-l vadă pe el.

Unai Lopez, mijlocașul lui Rayo, a intervenit și i-a transmis sud-americanului să se calmeze: „Lasă tribunele în pace, Vini, nu le spune nimic”. Replica starului madrilen a venit imediat, cu zâmbetul pe buze: „Nu, nu, suntem în relații bune”.

La finalul partidei, Vinicius a ținut să aibă ultimul cuvânt și în duelul cu ultrașii gazdelor, spunând, potrivit marca.com: „Au plătit pentru a mă vedea”.

Comportamentul său a fost criticat de presă și de specialiști, mai ales că, dincolo de atitudine, prestația din teren a fost departe de nivelul obișnuit. De altfel, brazilianul și-a exprimat frustrările și față de propriii coechipieri, reproșându-i tânărului Huijsen stilul de joc: „Joci mereu cu mingi lungi. Cine crezi că își dorește asta?”.

În ciuda gesturilor și provocărilor, realitatea din teren a fost clară: Andrei Rațiu și-a făcut impecabil treaba, reușind să-l blocheze din nou pe unul dintre cei mai periculoși atacanți din lume, într-un nou episod tensionat al duelului lor direct.

