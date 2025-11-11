Vinicius Jr, replici acide pentru Rațiu în duelul cu Rayo! Marca: „Te schimbă sau te bagă în atac, nu poți să mă ții”

rayo vallecano de madrid v real madrid cf laliga ea sports
MADRID, SPAIN - NOVEMBER 09: Andrei Rațiu (R) of Rayo Vallecano battles for the ball with Vinicius Junior of Real Madrid CF during the LaLiga EA Sports match between Rayo Vallecano de Madrid and Real Madrid CF at Estadio de Vallecas on November 09, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Diego Souto/Getty Images)

Brazilianul a încercat să-l provoace pe fundașul român, însă Rațiu a fost din nou impecabil în defensivă.

Vinicius Jr a fost din nou în centrul atenției în meciul dintre Rayo Vallecano și Real Madrid, încheiat 0-0, dar nu pentru o prestație spectaculoasă, ci pentru comportamentul său provocator. În fața lui Andrei Rațiu, brazilianul a pierdut din nou duelul direct, reacționând cu ironii și replici acide pe tot parcursul partidei.

Potrivit cotidianului Marca, extrema Realului a încercat să-l enerveze pe internaționalul român, apelând la gesturi și cuvinte menite să-i distragă atenția. Spaniolii au apelat chiar la un specialist în cititul pe buze pentru a descifra conversația dintre cei doi. Într-un moment al disputei, Vinicius i-a aruncat o replică ironică fundașului: „Nici măcar nu știi unde sunt”, iar câteva minute mai târziu, a continuat cu o frază sfidătoare: „Te schimbă sau te bagă în atac, nu poți să mă ții”.

Rațiu, însă, nu s-a lăsat intimidat. Fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano a avut din nou o prestație solidă, limitându-l aproape complet pe unul dintre cei mai explozivi atacanți din lume. Este a doua oară când românul reușește să-l neutralizeze pe Vinicius, după meciul din urmă cu doi ani, încheiat tot cu 0-0, când Marca nota că „românul a reușit să îl reducă la tăcere pe brazilian”.

Vinicius, dispute și cu fanii și colegii de echipă

Pe lângă duelul verbal cu Rațiu, Vinicius a avut schimburi tensionate și cu alți jucători ai gazdelor, dar și cu publicul de pe stadionul din Vallecas. În prima repriză, brazilianul s-a contrat cu Alvaro Garcia, iar mai târziu a fost ironizat constant de suporteri. Fanii lui Rayo i-au strigat „Ești groaznic” și l-au trimis la „fotbal pe plajă”, dar reacția lui Vinicius a fost una plină de sarcasm — acesta a zâmbit ironic și a făcut semne către tribune, spunând că oamenii veniseră la stadion doar ca să-l vadă pe el.

Unai Lopez, mijlocașul lui Rayo, a intervenit și i-a transmis sud-americanului să se calmeze: „Lasă tribunele în pace, Vini, nu le spune nimic”. Replica starului madrilen a venit imediat, cu zâmbetul pe buze: „Nu, nu, suntem în relații bune”.

La finalul partidei, Vinicius a ținut să aibă ultimul cuvânt și în duelul cu ultrașii gazdelor, spunând, potrivit marca.com: „Au plătit pentru a mă vedea”.

Comportamentul său a fost criticat de presă și de specialiști, mai ales că, dincolo de atitudine, prestația din teren a fost departe de nivelul obișnuit. De altfel, brazilianul și-a exprimat frustrările și față de propriii coechipieri, reproșându-i tânărului Huijsen stilul de joc: „Joci mereu cu mingi lungi. Cine crezi că își dorește asta?”.

În ciuda gesturilor și provocărilor, realitatea din teren a fost clară: Andrei Rațiu și-a făcut impecabil treaba, reușind să-l blocheze din nou pe unul dintre cei mai periculoși atacanți din lume, într-un nou episod tensionat al duelului lor direct.

