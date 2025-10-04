Pe măsură ce temperaturile scad și apar primele depuneri de zăpadă, polei sau gheață, șoferii trebuie să își echipeze mașinile cu anvelope de iarnă.

Conform Codului Rutier, anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când circuli pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Legea prevede că șoferii care nu respectă această regulă pot fi sancționați. Art. 102, alin. 1, punctul 28 din Codul Rutier specifică:

„Conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara ca acesta sa fie dotat cu anvelope de iarna, iar in cazul autovehiculului de transport marfa cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone si al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, fara ca acestea sa fie echipate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune sau fara a avea montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante certificate;”

Cum se recunosc anvelopele de iarnă

Anvelopele potrivite pentru iarnă se identifică prin marcajele M+S, M.S. sau M&S, unde litera M provine de la „mud” (noroi) și S de la „snow” (zăpadă).

Acestea pot fi folosite ori de câte ori carosabilul este acoperit cu zăpadă sau polei, indiferent de luna calendaristică.

Amenzi și consecințe

Nerespectarea obligației constituie contravenție și se sancționează cu amendă din clasa a IV-a, cuprinsă între 9 și 20 de puncte-amendă.

În plus, autoritățile pot reține certificatul de înmatriculare, oferind în schimb o dovadă temporară fără drept de circulație.

Prin aceste reguli, autoritățile urmăresc siguranța pe drumuri și reducerea riscurilor în sezonul rece, amintind șoferilor că „prevenția începe cu anvelopele potrivite”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.