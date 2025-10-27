Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat luni că președintele american Donald Trump a greșit prin aprobarea sancțiunilor împotriva companiilor petroliere ruse.

Orban susține că Ungaria este puternic dependentă de petrolul și gazele rusești, iar fără acestea „prețurile la energie vor crește vertiginos, provocând penurii de aprovizionare”, a explicat premierul într-un interviu acordat ziarului italian La Repubblica.

Orban a adăugat că va călători în curând la Washington pentru a discuta o soluție care să permită construirea unui sistem economic sustenabil pentru Ungaria.

Sancțiunile și conflictul din Ucraina

Referitor la sancțiunile impuse din cauza lipsei unui angajament serios al Rusiei față de procesul de pace, Orban a subliniat că „din punctul de vedere al Ungariei”, președintele american a făcut „o greșeală” și că se va căuta o modalitate de atenuare a efectelor economice.

Ungaria, rol limitat în conflict

Premierul s-a întâlnit luni cu Papa Leon al XIV-lea, cerând sprijin pentru eforturile Ungariei de a opri războiul din Ucraina. Totodată, Orban va discuta cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni despre viitorul economiei europene, subliniind că în privința conflictului:

„Am delegat americanilor și rușilor capacitatea de a rezolva acest război. Din păcate, nu avem niciun rol de jucat. Europa este complet exclusă din peisaj.”

