Premierul ungar Viktor Orbán ar putea face o mutare decisivă în strategia sa politică, trecând de la funcția de premier la cea de președinte al Ungariei, pentru a-și întări influența și a beneficia de imunitate, susțin analiști politici citați de Capital.

Analistul maghiar Káncz Csaba susține că Orbán a discutat în această vară, în Croația, despre scenariul în care îl va înlocui pe actualul președinte, Tamás Sulyok, considerat un lider slab și loial partidului Fidesz.

Conform scenariului, Ungaria ar urma să adopte un sistem semi-prezidențial, cu prelungirea mandatului prezidențial la cinci ani și extinderea atribuțiilor șefului statului, în special în domeniile politicii externe și securității.

Orbán discută schimbarea rolurilor pentru a-și extinde puterea

„Intenția premierului este clară: chiar dacă Fidesz ar pierde alegerile parlamentare din 2026, Viktor Orbán ar continua să influențeze decisiv direcția strategică a Ungariei din postura de președinte. În plus, mutarea i-ar oferi protecție împotriva unor eventuale anchete și ar garanta menținerea controlului asupra instituțiilor cheie ale statului”, explică Csaba.

Planul vizează transformarea Ungariei într-un regim semi-prezidențial

Profesorul Stefano Bottoni, de la Universitatea din Florența, avertizează însă că transformarea Ungariei într-un regim semi-prezidențial ar putea modifica profund echilibrul instituțional.

El compară scenariul cu modelul rusesc, bazat pe o putere prezidențială absolută, și cel polonez, caracterizat prin blocaje politice în caz de coabitare cu opoziția.

Scăderea sprijinului electoral pentru Fidesz pare să-l determine pe Viktor Orbán să caute soluții pentru a-și menține poziția dominantă în politica maghiară, după mai bine de 16 ani la cel mai înalt nivel.

