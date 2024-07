Premierul Ungariei a declarat că a primit „instrucţiuni diplomatice” de la Bruxelles, nu de la București

Aflat la Băile Tușnad, la deschiderea Universității de vară, Viktor Orban a afirmat că nu a primit instrucțiuni de la București, despre ce să spun şi ce să nu spună, însă a primit o invitaţie la dialog la nivel de prim-ministru. „România este un partener important, dacă nu cel mai important partener economic pentru Ungaria. Am discutat despre un TGV şi am discutat şi despre aderarea României la Schengen. Şi am spus că în toamnă vom pune pe agenda aderarea României la zona Schengen şi, dacă se poate şi sperăm că se poate, o să avem şi un vot în favoarea aderării României la zona Schengen”, a spus Orban, potrivit traducerii asigurate de organizatori.



Premierul ungar a mai arătat că a primit instrucţiuni diplomatice de la Bruxelles. „A fost condamnată misiunea de pace. Am primit instrucțiunea că obiectivul UE este pacea. Bruxelles mă critică pentru că ei sprijină războiul, pentru a avea pace. Pacea va veni, după ce noi alimentăm războiul cât se poate de mult. Poate e un limbaj nou. Războiul înseamnă pace, pacea înseamnă război”, a mai spus Orban.

Premierul Orban a susţinut că, dacă Europa nu va avea o politică a păcii, iar Trump va câştiga alegerile din SUA, UE va trebui „să-şi recunoască înfrângerea” şi să suporte consecinţele pentru că a susţinut războiul, potrivit traducerii oficiale, preluate de Agerpres.

„Uniunea Europeană va trebui să plătească preţul acestei aventuri de război şi asta ne va afecta şi pe noi”, a completat Viktor Orban.