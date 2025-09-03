Vietnam se menține în 2025 pe primul loc în clasamentul celor mai accesibile destinații pentru expați, potrivit studiului Expat Insider 2025, realizat de platforma globală InterNations.

Vietnam ocupă prima poziție din 46 de destinații analizate în funcție de situația financiară a expaților.

Cercetarea, desfășurată anual din 2014, s-a bazat pe răspunsurile a peste 10.000 de expați din 172 de naționalități. Participanții au evaluat trei criterii principale:

satisfacția față de situația financiară,

costul general al vieții,

măsura în care venitul disponibil permite un trai confortabil.

Top 10 cele mai accesibile destinații pentru expați în 2025

Vietnam Columbia Panama China Thailanda Indonezia Filipine Mexic Malaysia Brazilia

Asia domină clasamentul, cinci dintre primele zece poziții fiind ocupate de state din Asia de Sud-Est. Raportul menționează că Malaysia este singura nou-intrată în top, urcând de pe locul 11 pe locul 9.

Nivel ridicat de satisfacție în Vietnam

În Vietnam, 89% dintre expați s-au declarat mulțumiți de costul vieții, iar 87% consideră că venitul disponibil le permite un trai confortabil – procentaje mult peste media globală de 40% și 69%.

Acest avantaj financiar îi determină pe mulți să rămână pe termen lung: 54% locuiesc deja de peste cinci ani, iar 30% afirmă că vor să se stabilească definitiv.

Columbia și Panama, alte destinații attractive

În Columbia, 92% dintre expați spun că venitul le asigură un trai confortabil, în timp ce niciun respondent nu a menționat costul vieții drept o problemă majoră înainte de mutare.

Panama atrage în special pensionari: 35% dintre expații din această țară sunt deja retrași din activitate, față de media globală de doar 11%.

La polul opus, InterNations plasează Canada pe primul loc între cele mai costisitoare destinații pentru expați în 2025. Topul celor mai scumpe zece țări este completat de:

Norvegia,

Australia,

Irlanda,

Coreea de Sud,

Singapore,

Qatar,

Turcia,

Finlanda,

Regatul Unit.

