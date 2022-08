Zelenski promite că va arbora steagul Ucrainei în teritoriile ocupate

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis marți (23 august) că va ridica steagul național al Ucrainei în zonele și teritoriile actuale ocupate de Rusia.

Zelenski a făcut aceste comentarii la o ceremonie de ridicare a drapelului în capitala Kiev, cu o zi înainte de Ziua Independenței Ucrainei de miercuri (24 august), care comemorează eliberarea de sub dominația sovietică.

„Steagul albastru și galben va flutura din nou acasă, unde are dreptul să fie. În toate orașele, satele din Ucraina ocupate temporar”, a spus el.

Zelenski va duce și arbora steagul Ucrainei din nou în teritoriile ocupate, dar manifestări de Ziua Independenței țării sale nu vor exista miercuri

„ În acele teritorii ocupate temporar, acesta va flutura pentru totdeauna. În Melitopol – peste Piața Victoriei unde nu poate fi un drapel al celor care vor pierde acest război. Acolo va fi arborat steagul albastru și galben. În Herson – în Piața Libertății”.

Cuvintele sale au fost urmate de un moment de reculegere în onoarea celor care și-au pierdut viața în conflictul actual cu Rusia.

Rusia a desfășurat lovituri aeriene și de artilerie în regiunea Zaporizhzhia, a declarat marți Statul Major al Ucrainei, unde luptele din apropierea celei mai mari centrale nucleare din Europa au stârnit temeri privind un incident nuclear catastrofal.

Kievul a interzis sărbătorile publice ale Zilei Independenței, invocând amenințarea cu mai multe atacuri.

Reuniunea la nivel înalt intitulată „Iniţiativa Kiev” a adus laolaltă lideri din mai multe state ale UE

Consilierul prezidenţial Luminiţa Odobescu a participat, luni, la reuniunea la nivel înalt intitulată „Inițiativa Kiev”, alături de omologi din mai multe state ale Uniunii Europene(UE).

„Am participat astăzi, la Kiev, la invitaţia părţii ucrainene, la reuniunea la nivel înalt intitulată ‘Iniţiativa Kiev’, alături de Şeful Oficiului Preşedintelui Ucrainei şi de omologii din Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia şi Ungaria. Am abordat subiecte legate de invazia Federaţiei Ruse, inclusiv o evaluare strategică la şase luni de la declanşarea războiului, aspecte vizând integrarea europeană şi euro-atlantică a Ucrainei, precum şi sprijinul acordat statului vecin de comunitatea internaţională în multiple domenii”, a scris Luminiţa Odobescu pe Facebook, transmite agerpres.ro.

La reuniunea „Inițiativa Kiev” cu lideri din mai multe state ale UE, România s-a poziționat pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială ale Ucrainei

Consilierul prezidenţial pentru afaceri europene a precizat că a reiterat sprijinul României pentru independenţa şi integritatea teritorială ale Ucrainei.

„În cadrul reuniunii, am reiterat sprijinul României pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială ale Ucrainei, în graniţele recunoscute la nivel internaţional, şi am subliniat contribuţia semnificativă a ţării noastre în ceea ce priveşte sprijinul acordat Ucrainei, pe plan politic, umanitar, economic, inclusiv în diminuarea riscurilor legate de securitatea alimentară. Împreună cu omologii mei, am evidenţiat sprijinul pentru Ucraina în cadrul Uniunii Europene şi NATO, în special pentru promovarea aspiraţiilor europene ale acestui stat şi stimularea susţinerii politice, care trebuie reflectată, totodată, şi prin sprijin tehnic. De asemenea, am exprimat interesul României de a participa la reconstrucţia Ucrainei”, se mai menţionează în postare.

