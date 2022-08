VIDEO: S-au strâns peste 120.000 dolari pentru a realiza figurina lui Zelenski

S-au strâns peste 120.000 dolari pentru a realiza figurina lui Zelenski. Acțiunea a fost realizată de către o companie de design de produse din Brooklyn, New York.

Președintele Ucrainei a fost transformat într-o figurină de acțiune. O companie de design din New York a lansat o campanie pentru a finanța producția figurinei Volodymyr Zelenski în miniatură. Au strâns peste 120.000 de dolari în mai puțin de două săptămâni.

Jason Feinberg, FCTRY, CEO și director de creație, spune: „Este pentru prima dată când realizăm o figurină de-a unui lider străin și nu știam dacă publicul nostru va fi de acord cu noi. Dar am simțit, de asemenea, că era cea mai relevantă poveste a momentului și părea să existe un val de energie și sprijin pentru ceea ce se întâmplă în Ucraina. Așa că am fost entuziasmați să o facem. Și apoi, de asemenea, o parte din ceea ce facem cu figurinele noastre de acțiune este că, de fiecare dată când facem una, o aliniem la o cauză. Deci, pentru fiecare figurină pe care o vindem, 1 dolar merge către acea cauză. Și am vrut să facem ceva prin care să strângem bani pentru refugiații ucraineni.”

Zelenskiy, în vârstă de 44 de ani, a ajuns la putere în urmă cu trei ani. Fostul actor de comedie a fost lăudat la nivel mondial pentru că a ținut piept Rusiei.

„…Este liderul perfect la acest moment. Are această putere reală care se vede, dar este umil și reprezintă într-un fel opusul a tot ceea ce am ajuns să asociem cu politica, este puternic, este umil, este o persoană cu inimă bună. Și cred că mulți oameni se molipsesc de această energie și simt că este o persoană pe care o vor să o aibă lângă ei.”

