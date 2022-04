VIDEO: Povestea unei avocate ucrainene care administrează o fermă, în timp ce soțul apără țara

Zhanna Lishchynska este avocat într-un consiliu local din Zaporizhzhia, în sud-estul Ucrainei, dar acum își petrece cea mai mare parte a timpului îngrijind ferma familiei, în timp ce soțul și fiul ei apără țara.

„Ei bine, eu am rămas. Nu am avut de ales. Trebuie să am grijă de casă. Trebuie să aștept ca soțul meu să se întoarcă. Am nevoie ca toată lumea să se întoarcă. Aveam o casă, dar era mai distractiv să lucrăm când eram toți împreună. Nu mă plâng, mă pot descurca și singură”.

De când a izbucnit războiul, Lishchynska colectează alimente și medicamente pentru bătrânii din zonă. O îngrijește pe mama sa în vârstă de 75 de ani, pe lângă munca sa în consiliul municipal și sarcinile de creștere la fermă.

Ferma este dotată cu un adăpost antiatomic. Lishchynska spune că soțul ei o sună în miez de noapte și îi cere să se ascundă.

Vorbind la telefon dintr-o locație secretă, soțul ei spune că unitatea sa militară este bine aprovizionată și că este susținută de sprijinul localnicilor.

„Cred că războiul a unit atât de mult țara: s-au unit cu toții împotriva acestui dezastru, împotriva durerii”, îi spune soțul lui Lishchynska.

Rusia numește acțiunile sale o operațiune militară specială pentru a demilitariza Ucraina și a eradica ceea ce numește naționaliști periculoși susținuți de o alianță militară NATO expansionistă.

Occidentul și Kievul îl acuză pe președintele Vladimir Putin de agresiune neprovocată.

