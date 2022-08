VIDEO: Ploile record din Coreea de Sud au provocat inundații fatale în Seul

Cel puțin opt persoane au murit în Seul și în împrejurimile capitalei sud-coreene, după ce ploile torențiale au întrerupt curentul electric și au provocat alunecări de teren.

Președintele Coreei de Sud a pus inundațiile pe seama schimbărilor climatice.

Precipitațiile record au ucis cel puțin opt persoane în capitala sud-coreeană Seul și în jurul acesteia, potrivit autorităților.

Ploile torențiale au scos din funcțiune liniile de electricitate, au provocat alunecări de teren și au scufundat drumurile și metrourile din capitală și dintr-o provincie învecinată.

În strălucitorul cartier Gangnam din Seul, clădirile au fost inundate și vehiculele au fost scufundate, lăsând multe persoane blocate.

Lim Na-kyung, o funcționară de 31 de ani, a dormit peste noapte într-un studio de Pilates: „Nu-mi venea să cred că am rămas blocată în clădire împreună cu alte 40 de persoane în mijlocul districtului Gangnam din cauza inundațiilor. Îmi amintește de Titanic. Am fost atât de speriată. Cei doi băieței ai mei mă așteptau acasă, așa că am vrut să mă întorc acasă, care era la doar 10 minute distanță, dar nu puteam să mă mișc. Situația era de necrezut. În sfârșit am început să simt impactul schimbărilor climatice, toate aceste tipuri de situații au fost cauzate de ele.”

Datele oficiale arată că cel puțin 765 de instalații au fost avariate, în timp ce aproximativ 52 de autostrăzi și drumuri au fost blocate.

De asemenea, sute de persoane au fost evacuate din casele lor.

Vizitând marți o zonă din Seul afectată de inundații, președintele Yoon Suk-yeol a dat vina pe schimbările climatice.

„Ploile abundente și intensive care au depășit recordul de precipitații din istoria meteorologică a Coreei, se datorează condițiilor meteorologice anormale cauzate de schimbările climatice. Guvernul ar trebui să revizuiască de la zero actualul sistem de gestionare a dezastrelor, luând în considerare aceste condiții meteorologice anormale cauzate de schimbările climatice.”

Sunt prognozate mai multe ploi abundente și se așteaptă ca acestea să continue cel puțin până miercuri.

Deși Coreea de Sud se confruntă adesea cu ploi abundente în timpul verii, potrivit Administrației meteorologice din Coreea, este vorba de cele mai grave precipitații din ultimele decenii.

