VIDEO: Novaya Gazeta, un ziar independent rusesc, este închis de tribunal

Novaya Gazeta, unul dintre puținele ziare de știri independente rămase în Rusia, nu a mai primit licență de funcționare, de fapt, i s-a interzis să funcționeze. Acesta fost fondat cu bani proveniți din premiul Nobel pentru pace acordat liderului sovietic Mihail Gorbaciov, recent decedat.

Un tribunal rus a retras licența media a unuia dintre ultimele canale de știri independente și ziare din țară – interzicându-i efectiv să mai funcționeze – din cauza acuzațiilor că nu a furnizat documente referitoare la o schimbare de proprietate în 2006.

Ziarul Novaya Gazeta a fost una dintre cele mai importante surse de știri de investigație din Rusia și a fost fondat în urmă cu aproape trei decenii cu ajutorul banilor Premiului Nobel pentru Pace câștigat de liderul sovietic Mihail Gorbaciov, care a murit săptămâna trecută.

Redactorul-șef al ziarului, Dmitri Muratov, de asemenea laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a fost un prieten al lui Gorbaciov și a condus sâmbătă procesiunea funerară a acestuia.

„Decizia este o lovitură politică care nu are niciun fel de bază legală. Am fost trimiși în instanță pentru că nu am predat niște documente în urmă cu 20 de ani, când, în realitate, este absolut evident pentru toată lumea ce se află în spatele acestei situații”, a spus Muratov în fața tribunalului.

Novaya Gazeta și-a suspendat deja operațiunile în Rusia în luna martie, după ce a fost avertizată că a încălcat legile stricte de cenzură privind acoperirea războiului din Ucraina.

Iar mai târziu, în iunie, Muratov și-a vândut premiul Nobel la o licitație de caritate pentru copiii ucraineni pentru peste 103 milioane de dolari.

Novaya Gazeta are o publicație online derivată în altă parte în Europa, care a fost, de asemenea, blocată de autoritățile ruse.

Muratov spune că ziarul va face apel la decizia instanței, deși se așteaptă la același rezultat.

