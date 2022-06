VIDEO: Mormânt antic incaș descoperit într-o casă din Lima

Arheologii peruvieni au descoperit un mormânt antic cu rămășițe care ar putea data încă din secolul al XV-lea în interiorul unei case din capitala peruană.

„Am recuperat niște rămășițe arheologice care se aflau în interiorul unei gropi de patru metri adâncime. Acolo am găsit trei pachete funerare care conțineau un bogat echipament funerar care corespundea perioadei incașe,” spun arheologii.

Descoperirea a fost făcută în timpul lucrărilor de renovare a casei.

„A fost ceva la care nu mă așteptam. Nu știam exact ce se afla acolo. Din ceea ce mi-a spus domnul Julio, este ceva unic. Nu am cuvinte pentru a-l descrie. Sper că generațiile următoare vor ști ce am găsit aici. Credeam că aici este doar pământ, dar sub acest pământ se află o mulțime de istorie.”

Experții spun că ar putea exista mai multe vestigii incașe în apropiere.

