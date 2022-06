VIDEO: Boris Johnson: „Anularea dreptului constituțional la avort, un mare pas înapoi”

Premierul britanic Boris Johnson, care a susținut declarații în timpul unei călătorii în Rwanda, a declarat că anularea de către Curtea Supremă a SUA a hotărârii Roe Vs. Wade – hotărârea istorică din 1973 care a legalizat avortul la nivel național în Statele Unite – este „un mare pas înapoi”.

Johnson a adăugat: „Am crezut întotdeauna în dreptul femeii de a alege și rămân la acest punct de vedere, iar acesta este motivul pentru care Marea Britanie are legile pe care le are. Și, de fapt, dacă vă uitați, am luat recent măsuri pentru a ne asigura că aceste legi sunt aplicate pe întreg teritoriul Regatului Unit”.

