VIDEO: Aplicația minune din Filipine – Le permite șoferilor să blocheze prețurile mici la benzină

Locuitorii din Filipine apelează la o aplicație autohtonă pentru a obține credite pentru aprovizionarea cu carburanți în vrac la prețuri mici. Astfel, aceștia au economisit aproximativ 50% la achiziția de benzină în ultimele patru luni.

O aplicație le permite șoferilor să blocheze prețurile mici la benzină în Filipine ca o modalitate de a lupta împotriva scumpirii carburanților. John Aldwin Bagabagon este unul dintre cei 200.000 de oameni care o folosesc și a aconomisit aproximativ 50% la benzină în ultimele patru luni.

„Când prețurile au sărit cu 12-14 pesos pentru benzină și cu aproximativ 7 pesos pentru motorină săptămâna trecută, nu a însemnat nimic pentru mine. Nu mi-am făcut prea multe griji pentru că am o mulțime de credite de combustibil stocate pe PriceLOCQ.”

Aplicația PriceLOCQ îți permite să te aprovizionezi cu combustibil la un preț stabilit prin convertirea cumpărăturilor în credite digitale care sunt ulterior răscumpărate la benzinăriile SEAOIL Philippines.

„PriceLOCQ este o aplicație mobilă care vă permite să cumpărați combustibil oricând, oriunde, să blocați prețul și să îl încărcați mai târziu. Am început cu conceptul de blockchain. Am vrut să găsim o modalitate de a oferi de fapt o valoare reală. A evoluat. Am reușit să înțelegem nevoia consumatorilor și viziunea noastră și am reușit să oferim stabilitate într-o lume plină de incertitudine. Am vrut să le dăm utilizatorilor posibilitatea de a avea control asupra prețului combustibilului.”

Autoritățile au avertizat populația cu privire la riscuri, însă creditele nu pot fi transferate, iar costul este blocat, chiar dacă prețurile scad.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!