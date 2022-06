VIDEO: Aplicația care permite femeilor să raporteze în mod anonim abuzurile

A fost creată o aplicație mobilă care permite femeilor din Fâșia Gaza palestiniană să raporteze abuzurile domestice în mod anonim, evitând rușinea și represaliile care le descurajează pe multe dintre ele să se adreseze direct autorităților.

Femeile din Gaza pot acum să primească sfaturi confidențiale despre violența domestică, cu ajutorul unei aplicații telefonice.

Salma Al-Swerki lucrează la un centru local pentru femei.

„‘Masahatuna sau ‘Spațiile noastre’ a oferit spațiu pentru ca femeile să se conecteze în secret cu noi sau să trimită un mesaj rapid, după care putem să ne ocupăm de probleme.”

Femeile se pot înregistra fără nume, iar dacă iau legătura cu ele, nu există vreo urmă în telefonul lor.

Dezvoltatorul aplicației spune că intimitatea este crucială într-o societate în care presiunile familiale țin adesea ascunsă violența domestică.

O femeie care a suferit abuzuri și care a cerut să nu fie numită a spus că știe prea bine această presiune.

„Ceea ce m-a împiedicat să folosesc aplicația la început sunt normele noastre sociale și teama de a vorbi despre secretele a ceea ce se întâmplă în casele noastre, care este văzut ca fiind greșit, deoarece violența la care suntem expuse este considerată un secret și ar trebui să fie păstrată ca atare. Dar am prins curaj să descarc aplicația și să intru în legătură cu una dintre organizații, care m-a pus în legătură cu un specialist printr-un număr direct și am reușit să primesc ajutor, pentru că nu am putut să mă duc personal la ei. Le-am explicat problema mea și violența împotriva mea și s-a rezolvat, nu în totalitate, dar o mare parte din ea s-a rezolvat.”

Sute de femei au descărcat aplicația până în prezent, iar 160 dintre ele au primit ajutor psihologic sau juridic, a declarat Kholoud Al-Sawalma de la Gaza Community Media Centre.

Grupurile de femei spun că trebuie făcute mai multe pentru a opri violența domestică în Gaza, unde femeile care o denunță sunt uneori direcționate către liderii de clan.

În 2019, Biroul Palestinian de Statistică a declarat că 41% dintre femeile din Gaza s-au confruntat cu violență domestică, o problemă despre care grupurile de apărare spun că s-a înrăutățit în timpul închiderii pandemiei.

