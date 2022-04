VIDEO: „A fost un masacru”, spun locuitorii din Mariupol

În timp ce războiul din Ucraina continuă, o mare parte din orașul portuar Mariupol este o ruină, iar agențiile umanitare spun că mii de oameni și-au pierdut speranța. Cei care nu au reușit să părăsească orașul au vorbit pentru Reuters despre ororile pe care le-au îndurat.

Clădiri bombardate, mormane de moloz și morminte improvizate. Așa arată viața celor care au rămas în urmă în orașul ucrainean asediat Mariupol. O realitate îngrozitoare de care comunitatea internațională speră să scape în curând.

Primăria orașului Mariupol estimează că peste 100.000 de persoane se află în „pericol de moarte” în oraș, mulți dintre ei sperând să fie evacuați în siguranță.

De săptămâni întregi, cei care nu au reușit să plece, precum Viktoria Nikolayeva, s-au adăpostit în subteran, în timp ce forțele ruse atacaă orașele.

Femeia în vârstă de 54 de ani a povestit pentru Reuters despre momentul în care a crezut că ar putea fi ultimul pentru ea și familia ei.

„Este îngrozitor. Este ca în filme, când arată ultimele zile ale planetei – același lucru s-a întâmplat și aici. Ne era foame, copilul plângea când obuzele Grad loveau în apropierea casei. Ne gândeam că ăsta este sfârșitul. Nu poate fi descris, doar cei care au fost aici și au trăit aceste momente. Nu pot să exprim în cuvinte. Este oribil”.

Mariupol a cunoscut unele dintre cele mai grele lupte din război de până acum, iar o mare parte din orașul-port se află este ruină.

Oamenii de aici își caută bunurile printre dărâmături, își pregătesc mesele pe marginea drumului și privesc cochiliile carbonizate ale clădirilor din jurul lor.

Între timp, cadavrele celor care nu au supraviețuit săptămânilor de lupte sunt adunate de serviciile de urgență.

La umbra unui bloc de apartamente distrus, Vitaliy Kudasov, în vârstă de 71 de ani, a povestit ororile din timpul bătăliei.

„A fost un masacru. A fost cel mai înfricoșător lucru când obuzele zburau deasupra noastră. Obuze, gloanțe și toate cele, nu puteai supraviețui. Și totuși am supraviețuit. Un obuz a explodat la opt metri distanță… Nu am reușit să ajung la timp la subsol, am simțit căldura pe față. Dar mă rog, slavă Domnului, sper că totul va fi bine.”

Rusia a negat că a vizat civili în ceea ce numește o „operațiune specială” de dezarmare a Ucrainei. Deși organizațiile umanitare și Națiunile Unite spun că sunt de părere că au murit mii de oameni.

Rusia a declarat săptămâna trecută victoria în Mariupol, un oraș cu aproximativ 400.000 de locuitori, dar sute de forțe ucrainene și civili au rămas în continuare acolo.

