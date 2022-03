Un proprietar rus al unui hotel din Serbia îi întâmpină cu bine pe ucraineni

Acest proprietar rus al hotelului, Mihail Golubtsov, care deține un han confortabil în centrul țării vecine , din sud-vestul României, Serbia, spune că rușinea pe care o simte față de invazia Ucrainei de către Rusia l-a convins pe el și familia sa să primească ucraineni care fug de război.



Proprietarul rus al hotelului Mihail Golubtsov spune că i-a fost parțial rușine ceea ce l-a determinat să-și transforme hanul confortabil de la țară, așezat pe dealurile din centrul Serbiei, într-un refugiu pentru ucrainenii care fug de invazia Rusiei, conform Reuters.



„ La început, am fost în stare de șoc și mi-a fost atât de rușine. De ceva vreme nu am putut vorbi rusă, dar când au sosit oaspeții și mi-au vorbit în rusă, am vorbit și eu în rusă. Cred că singurul lucru pe care îl pot face acum este pentru a ajuta ucrainenii cumva”.



Multe familii ucrainene au fost despărțite, majoritatea bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani au interzis să părăsească Ucraina, deoarece ar putea fi chemați să lupte într-un război care de la începutul său în urmă cu o lună a ucis mii de civili.

Profesoara de engleză ucraineană și mamă a trei copii, Olga Manmar este unul dintre cei 34 de refugiați de până acum care și-au găsit un adăpost sigur la hotel, care au intrat în Serbia prin România.

„ Nu știu cum funcționează această magie. Treci granița, știi, este aceeași planetă – dar trecând granița te simți în siguranță. Este un sentiment nebun, știi. Este, știi, același aer , același teren, te uiți în jur, dar treci granița și te simți în siguranță. Dar îți pare atât de rău pentru cei care nu au trecut granița. A fost foarte dureros. Bărbații nu pot trece granița… așa că vor conduce și apoi… [începe să plângă]”.

Acest proprietar rus al unui hotel din Serbia primește ucraineni care fug din calea războiului

Manmar a călătorit cu prietena ei Anna Nizhegorodova, o rusoaică căsătorită cu un ucrainean care locuia la Kiev de 15 ani.

Nizhegorodova, ai cărei doi copii sunt și ei alături, a spus că „n-a simțit nimic” când a sosit.

„ În mintea ta, înțelegi că totul în jurul tău este foarte frumos și foarte liniștit. Dar nu simți frumusețea, nimic. Pur și simplu vrei să te acoperi cu o pătură pentru ceva timp. Cred că toți am simțit asta precum copiii mei, așa a fost – s-au întins, s-au înfășurat în pături, s-au uitat la telefoanele lor și nu au vrut să meargă nicăieri.”

Organizația Națiunilor Unite spune că 3,8 milioane de ucraineni au fugit de la începutul războiului, majoritatea în Polonia și România. Doar aproximativ 2.500 au venit până acum în Serbia, mai ales ca o escală în călătoria lor către Europa de Vest.

Proprietarul hotelului, Golubtsov – care a părăsit Rusia în 2014 din cauza a ceea ce el a numit „inacceptabilă” anexare a Crimeei de către Moscova – spune că refugiații ucraineni pot rămâne în hotelul lui liniștit atât timp cât au nevoie, gratuit.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!