Un fulger luminează într-un mod neobișnuit cerul de deasupra Scoției

Un fulger a ajuns să lumineze într-un mod neobișnuit cerul de deasupra Scoției, dar și mai multe raze au putut fi observate din acesta.

Un martor ocular a surprins momentul dramatic în care un fulger s-a răsucit pe cer peste orașul scoțian Dundee luni (15 august).

Un fulger a străbătut cerul Scoției după ce Marea Britanie s-a confruntat cu inundații devastatoare și furtuni puternice în această vară

Fulgerul a putut fi văzut trimițând mai multe raze în direcții opuse, care, la rândul lor, au luminat cerul furtunos.

Mai jos, o turlă de biserică apare ca o siluetă împotriva fulgerelor.

Marea Britanie se confruntă cu inundații devastatoare și furtuni puternice în urma secetei ce a cuprins-o, a avertizat luni Met Office într-un comunicat de presă.

Salariul lui Ianis, subiect de discuție în Scoția

Glasgow Rangers este hotărâtă să oprească hegemonia instaurată de Celtic în campionatul scoțian de fotbal. Câștigarea celui de-al nouălea titlu consecutiv de campioană de către marea rivală din oraș nu le-a picat deloc bine șefilor de la Rangers, care au făcut eforturi considerabile pentru a-l transfera pe Ianis Hagi de la Genk. În plus, gruparea de pe „Ibrox Park” i-a oferit românului unul dintre cele mai mari salarii din Scoția. Fiul „Regelui” încasează săptămânal aproximativ 21.000 de euro, în timp ce media salarială din lotul lui Rangers este de doar 14.000 de euro.

Cu alte cuvinte, Ianis este remunerat cu peste 1 milion de euro pe sezon, cu 80.000 de euro mai puțin decât are Ryan Kent, jucătorul cu cel mai mare salariu de la Rangers. În plus, Ianis are o serie de bonusuri și clauze speciale în contract.

Acum, salariul acestuia a ajuns subiect de discuție în Scoția, primii care au sărit să critice politica celor de la Rangers fiind chiar marii rivali de la Celtic. Aceștia consideră că transferul lui Hagi este un gest de disperare. Publicația „Thecelticbhoys” a scris un articol intitulat „Disperarea lui Rangers e dovedita după ce a fost scos la iveala salariul lui Hagi”. Sursa citată face o adevărată lecție în care arată, cu exemple, că e posibil ca transferul lui Ianis să fi fost unul hazardat.

