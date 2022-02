Un artist algerian creează modele de nave celebre

Algerianul Brahim Swissi a realizat în ultimul deceniu modele în miniatură de nave de pirați și bărci antice, inclusiv Perla Neagră din seria de filme „Pirații din Caraibe”.

Brahim Swissi spune: „Am început să le produc în 2009. Aceasta este barca Perla Neagră din filmul Pirații din Caraibe. Apoi, am început să fac și mai multe. Am văzut un anumit model care mi-a plăcut, așa că am lucrat la asta. Îmi place să fac modele din istorie sau filme celebre. Îmi place să mă provoc.”

Cel mai mare vis al lui Swissi este să fabrice o navă adevărată cu care să navigheze pe mări.

Cea mai mare parte a colecției sale va fi cumpărată de Muzeul Național Maritim și Muzeul Armatei.

