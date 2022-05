Ucrainenii evacuați din Mariupol povestesc teroarea buncărelor din Azovstal

Ucrainenii evacuați din Mariupol își duc aminte cu groază de teroarea din interiorul buncărelor uzinei Azovstal unde s-au refugiat.

Ascunsă în labirintul de buncăre din epoca sovietică, departe sub vasta uzină de oțel Azovstal, Natalia Usmanova a simțit că inima i se va opri, fiind atât de îngrozită când bombele rusești plouau asupra orașului Mariupol, acoperind-o cu praf din beton.

Usmanova, 37 de ani, a vorbit pentru Reuters duminică (1 mai) după ce a fost evacuată din fabrică, un complex întins creat sub Iosif Stalin și proiectat cu o rețea subterană de buncăre și de tuneluri pentru a rezista atacurilor, potrivit Reuters.

„ Nu am văzut soarele atât de mult timp”, a spus ea, vorbind în satul Bezimenne, într-o zonă din Donețk, aflată sub controlul separatiștilor susținuți de Rusia, la aproximativ 30 km (20 mile) est de Mariupol.

Ucrainenii din Mariupol ce au ieșit din asediul și teroarea produsă de armata rusă la Azovstal au fost ajutați de Crucea Roșie

Ea și-a amintit de lipsa de oxigen din adăposturi și de frica care a cuprins viața oamenilor refugiați acolo jos.

Usmanova s-a numărat printre zecile de civili evacuați din uzina din Mariupol, un oraș-port sudic care a fost asediat de forțele ruse timp de câteva săptămâni și care a fost lăsat ca un pustiu.

Usmanova a spus că a glumit cu soțul ei, în călătoria cu autobuzul, într-un convoi pus la dispoziție de Națiunile Unite și Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR), că nu va mai trebui să meargă la toaletă cu o torță.

„Nu vă puteți imagina prin ce am trecut – teroarea”, a spus Usmanova. „Am trăit acolo, am lucrat acolo toată viața, dar ceea ce am văzut acolo a fost pur și simplu groaznic”.

