Templu roman antic descoperit în Țările de Jos

Un templu roman antic a fost descoperit recent în Țările de Jos, la Zevenaar.

Arheologii voluntari au descoperit un sanctuar roman antic cu un templu roman relativ intact în provincia olandeză Gelderland din centrul-estul țării, a declarat agenția de patrimoniu cultural a Regatului Țărilor de Jos, descriind descoperirea drept „excepțională”.

Acesta este un vechi sanctuar roman descoperit în Olanda la Zevenaar.

Acest templu roman antic, descoperit recent în Țările de Jos, este cel mai complet de aici cu idoli, altare și tencuieli pictate

Este cel mai complet templu găsit în țară până acum.

Artefactele site-ului includ idoli, altare și tencuieli pictate.

Voluntarii au făcut prima descoperire în 2021. Agenția olandeză de patrimoniu cultural a numit-o o descoperire „excepțională”. Piesele vor fi în cele din urmă expuse la Muzeul Valkhof.

Templul Soarelui, sub piata de vechituri din Cairo

Arheologii au descoperit ruinele unui templu solar din Egipt sub o piata de vechituri din Cairo, informeaza AP. Este vorba de cel mai mare templu solar descoperit vreodata, situat in districtele Aim Shams si Matariya, unde in Antichitate era situat orasul Heliopolis, centrul religios al Egiptului.

Printre obiectele descoperite in sit se numara o statuie din granit roz, in greutate de 4-5 tone, ale carei trasaturi seamana cu cele ale faraonului Ramses al II-lea, o statuie de aproximativ 1,6 metri inaltime a unei persoane asezate, incrustata cu trei casete de hieroglife, dintre care una contine numele lui Ramses si un cap de trei tone al unei statui regale. A fost dezgropat, de asemenea, pavimentul din piatra verde al templului. Descoperirea a fost facuta de o echipa formata din arheologi germani si egipteni.

