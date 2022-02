Putin: Preocupările de securitate ale Rusiei rămân primordiale

Președintele Vladimir Putin a declarat miercuri (23 februarie) că este deschis să caute „soluții diplomatice” în relațiile cu Occidentul, dar a adăugat că preocupările de securitate și interesele naționale ale Rusiei rămân primordiale.

Putin a vorbit recent într-un discurs televizat, în timp ce Rusia sărbătorea Ziua Apărătorului Patriei. El a spus că Moscova va continua să-și dezvolte și să-și consolideze forțele de apărare, conform Reuters.

„Țara noastră rămâne deschisă pentru dialog direct și onest, pentru căutarea de soluții diplomatice pentru cele mai complexe probleme”, a spus el.

„Dar vă repet: interesele Rusiei, siguranța cetățenilor noștri sunt absolute. Așa că vom continua să ne întărim și să dezvoltăm armata și marina noastră, sporindu-le eficiența, oferindu-le cele mai avansate echipamente”.

Putin spune că domeniul de securitate al Rusiei este în cele primordiale, primind „laude” chiar de la Trump

Donald Trump, fostul președinte al SUA, laudă strategia lui Putin în Ucraina. Trump susține că știa chiar de la Putin că acesta „dorea de mult timp” Ucraina.

Donald Trump a făcut aceste dezvăluiri în cadrul emisiunii radiofonice „Clay Travis and Buck Sexton Show”, citată de TVR.



Donald Trump afirmă că-l cunoaște bine pe Vladimir Putin și că știa de multă vreme de dorința acestuia de a obține teritorii din Ucraina. „Știam că voia dintotdeauna Ucraina. Obișnuiam să vorbesc cu el despre asta. I-am spus nu poți s-o faci, u o vei face. Dar vedeam că își dorește. Și îl întrebam despre asta. Vorbeam mult despre asta”.

„I think he sees this opportunity. I knew that he always wanted Ukraine. I used to talk to him about it. I said, “You can’t do it. You’re not gonna do it.” But I could see that he wanted it. I used to ask him”, a spus, explicit, Donald Trump.





Urmărește România Liberă pe Facebook și Google News!