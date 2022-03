Povestea unui cuplu ucrainean-rus care a fugit de la Kiev

Rusul Mihail Liublin și iubita sa ucraineană au călătorit cu trenuri și autobuze timp de cinci zile pentru a ajunge în Ungaria de la Kiev, auzind bobme care explodau pe drum și uneori gândindu-se că nu vor reuși.

Mikhail Liublin este din Rusia, iar iubita lui este din Ucraina. Și acum ei fug din țară în război.

Ne-am întâlnit cu ei în timp ce stăteau la coadă pentru bilete pentru a urca într-un tren spre Budapesta de la punctul de trecere a frontierei Zahony, după cinci zile de drum. Iubita lui Mihail a preferat să nu-și dea numele.

„Este neobișnuit, cred că, spre deosebire de toți ceilalți oameni de aici, eu sunt din Rusia. Eu am locuit în Ucraina de aproximativ un an. Parcă aproape în fiecare zi au avut loc bombardamente sau împușcături, dar în cele din urmă am reușit să ajungem aici, ceea ce este aproape incredibil. A fost o succesiune de evenimente foarte puțin probabile, dar foarte norocoase pentru noi”.

Putin a ordonat o „operațiune militară specială” joia trecută în încercarea de a dezarma Ucraina.

A declanșat sancțiuni internaționale masive.

„Este o nebunie. Și Rusia va plăti pentru asta, timp de mulți ani, iar Putin ar trebui să fie judecat. Da, va fi foarte greu acum, dar sperăm, sperăm că va funcționa și să încrucișăm degetele că Ucraina va ține piept iar adevărul va învinge”.

