Conform unui comunicat de presă, Aeroportul Iaşi a înregistrat pentru prima dată un milion de pasageri într-un an în noiembrie 2017. În 2024, acest record a fost atins cu două luni mai devreme comparativ cu anul 2022, după ridicarea restricțiilor impuse în timpul pandemiei, la fel cum s-a întâmplat și în 2023. Această realizare subliniază creșterea constantă a traficului aerian și importanța Aeroportului Iaşi în rețeaua de transport aerian din România.

Cristina Caraiani, bucureșteancă, a fost desemnată pasagerul cu numărul un milion, sosind cu un zbor TAROM pe ruta Bucureşti (Otopeni) – Iaşi. A fost prima sa călătorie prin noul terminal al aeroportului.

Vestea a fost primită în timpul zborului, cu puțin timp înainte de aterizare. La sosire, Cristina Caraiani a fost întâmpinată festiv și a primit câteva cadouri simbolice pentru a marca acest moment special. Aeroportul Iaşi a atins acest prag remarcabil de pasageri înregistrând o creștere constantă a traficului aerian, accentuându-și astfel importanța în rețeaua de transport aerian din România.

Începând cu 2021, Aeroportul Iaşi a înregistrat record după record, situându-se pe locul 2 în topul aeroporturilor regionale din România în ceea ce priveşte numărul de pasageri procesaţi. Dacă până la finalul primului semestru al acestui an Aeroportul Iaşi va fi tranzitat de peste 1 milion de pasageri, pentru luna iunie estimându-se aproximativ 200 de mii de călători, prognoza pentru întreg anul 2024 indică un număr total de 2,3 milioane de pasageri îmbarcaţi şi debarcaţi, se arată în comunicatul de presă.

Felicit Pasagerul 1 Milion, primul pasager cu numărul norocos ce călătorește prin noul terminal, și totodată mulțumesc tuturor pasagerilor care au ales să călătorească pe Aeroportul Iași în această perioadă. Nu în ultimul rând, mulțumesc companiei TAROM pentru colaborarea foarte bună în toți acești ani și deschidere în a marca acest moment important pentru aeroportul nostru. În ceea ce privește numărul de pasageri, Aeroportul Iaşi are cea mai rapidă creștere din România – în 2023, am înregistrat un avans al traficului de peste 50% față de anul 2022 și de 70% față de 2019, obiectivul nostru principal fiind creșterea conectivității cu hub-uri importante. Sunt optimist că numărul de pasageri va crește la Iași în următorii ani, odată cu diversificarea rețelei de rute. La Routes Europe am avut întâlniri cu mai multe companii aeriene și aeroporturi; cu unii operatori, care nu au ajuns încă la Iași, suntem în discuții avansate, iar în paralel continuăm demersurile pentru a identifica variante de zbor în Cluj-Napoca și Timișoara. Infrastructura actuală, cu noul terminal funcțional, capabil să susțină un trafic de 3,5 milioane de pasageri anual, ne ajută să atragem operatori noi, avem potențialul necesar pentru a dezvolta parteneriate de durată,

a declarat Romeo Vatră, Directorul General al Aeroportului Iași.