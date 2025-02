VIDEO. Primul discurs al lui Ilie Bolojan din postura de președinte. „Vom avea alegeri corecte”

Bolojan a declarat că își asumă această funcție cu demnitate și responsabilitate, conștient de importanța momentului pentru România. El a avut deja întâlniri cu oficiali din domeniile Apărării, Afacerilor Externe și Securității Naționale pentru a înțelege mai bine provocările actuale și pentru a identifica soluțiile necesare.

O prioritate esențială a mandatului său este menținerea stabilității economice, sociale și politice. Președintele interimar a atras atenția asupra riscului unei crize majore și a subliniat necesitatea unei colaborări eficiente între administrația publică centrală și locală. Printr-o guvernare responsabilă, cetățenii trebuie să simtă că statul lucrează pentru binele lor.

De-a lungul întregii mele activități publice, am fost ghidat de convingerea fermă că instituțiile trebuie să lucreze pentru oameni. Chiar dacă mandatul meu este unul limitat și bine definit de Constituție, vă garantez că acest principiu va rămâne valabil. Voi exercita această poziție cu toată demnitatea și responsabilitatea, înțelegând întru totul oportunitățile și limitele pe care le implică funcția de președinte. În primul rând – asigurarea stabilității economice, sociale și politice a țării. Nu avem timp de pierdut, iar riscul de a ne confrunta cu o criză majoră este real. Tocmai de aceea, este nevoie de colaborarea întregii administrații publice centrale și locale, astfel încât să existe o bună guvernare, iar cetățenii să aibă încredere că statul funcționează pentru îndeplinirea așteptărilor legitime pe care le au, continuă Bolojan.

În plan extern, Ilie Bolojan a reafirmat că România rămâne un partener de încredere pentru aliații săi și va fi reprezentată cu demnitate și seriozitate pe scena internațională. Obiectivul principal al politicii externe va fi protejarea intereselor naționale și asigurarea siguranței cetățenilor români, atât în țară, cât și în afara granițelor.

Un alt subiect crucial pentru mandatul său este organizarea alegerilor prezidențiale. Bolojan a promis că scrutinul va fi corect și transparent, subliniind că votul este fundamentul democrației. El a dat asigurări că va lua toate măsurile necesare pentru ca procesul electoral să se desfășoare fără suspiciuni și ca fiecare cetățean să își poată exprima liber opțiunea.

Un alt palier major este cel al politicii externe. Țara noastră va fi bine reprezentată pe plan extern, cu demnitate și seriozitate. Ceea ce va prima va fi interesul națiunii noastre, astfel încât fiecare cetățean să simtă că este protejat și apărat. România a demonstrat permanent aliaților săi externi că este un partener stabil și de încredere și este extrem de important să continuăm în aceeași direcție. Transmit tuturor românilor un mesaj fără echivoc. Vom avea alegeri corecte și transparente! Votul este fundamentul democrației și asigurarea unor alegeri care să nu fie puse sub semnul întrebării reprezintă un pas major pentru ca românii să-și recapete încrederea în instituții. De aceea, voi face toate demersurile către toți cei responsabili să contribuie cu profesionalism și bună credință la organizarea unor alegeri libere și corecte, a mai spus acesta.

În încheiere, președintele interimar a transmis un mesaj de încredere și responsabilitate către cetățeni, afirmând că își va dedica întregul mandat pentru ca instituțiile publice să funcționeze în interesul oamenilor. A făcut apel la toți cei din administrația publică să își asume rolul de a servi populația cu profesionalism și bună-credință.

Pentru toți cei care suntem în serviciile publice, indiferent unde ne desfășurăm activitatea, nu există alternativă decât să fim în slujba oamenilor și am așteptarea ca fiecare instituție și fiecare angajat să lucreze pentru cetățeni. Scopul meu, în calitate de președinte interimar, este să redau încrederea în instituțiile publice, iar la finalul acestei perioade să vă pot privi în ochi, știind că am lucrat în interesul dumneavoastră și convins de faptul că am acționat cu integritate, demnitate și grijă față de români. Dumnezeu să aibă în pază țara noastră și pe toți românii, oriunde s-ar afla!, conchide președintele interimar.