VIDEO. „Nu sunt aici pentru a înlocui oamenii!” Ministrul creat cu inteligența artificială vorbește în fața parlamentului

Albania a făcut istorie joi, când ministrul său generat de inteligență artificială, Diella, a luat cuvântul în fața parlamentului pentru prima dată, subliniind că rolul său nu este de a înlocui oamenii, ci de a-i sprijini. Diella, desemnată să gestioneze licitațiile publice pentru a le face „100% lipsite de corupție”, a răspuns și criticilor care o consideră „neconstituțională”, precizând că adevăratul pericol pentru constituții nu sunt mașinile, ci deciziile lipsite de umanitate ale celor aflați la putere.

Prim-ministrul Edi Rama a explicat că ministerul AI va garanta transparență totală în gestionarea fondurilor publice, o provocare majoră pentru Albania, clasată pe locul 80 din 180 în indicele de corupție al Transparency International. Într-un discurs video, Diella, prezentată ca o femeie îmbrăcată în costumul tradițional albanez, a afirmat că respectă valorile de responsabilitate, transparență și nediscriminare „la fel de riguros ca orice coleg uman”.

CITEȘTE ȘI – Albania scrie istorie: primul ministru creat de inteligența artificială, Diella, preia controlul achizițiilor publice

În ciuda entuziasmului guvernului, opoziția a criticat măsura. Fostul premier Sali Berisha a declarat că scopul inițiativei este doar de a atrage atenția și că „este imposibil să combați corupția cu Diella”. De asemenea, opoziția intenționează să sesizeze Curtea Constituțională pe tema legalității acestei funcții.

Rama mizează pe acest proiect ca parte a strategiei de integrare a Albaniei în Uniunea Europeană până în 2030, într-un context în care lupta împotriva corupției rămâne esențială pentru avansul țării. Prezentarea AI-ului a stârnit atât admirație, cât și controverse, marcând un moment inedit în politica globală: pentru prima dată, un ministru fără trup fizic preia atribuții executive într-o democrație.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.