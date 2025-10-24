VIDEO Nu e bine pentru președinte! Nicușor Dan s-a ales cu huiduieli la Iași

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întâmpinat cu huiduieli vineri, la sosirea în fața Teatrului Național din Iași. El a participat la evenimentul comun care a marcat 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității Naționale de Arte „George Enescu”. În timpul ceremoniei, un bărbat i-a strigat președintelui: „Ești cel mai slab președinte!”.

La sosirea la Teatrul Național din Iași, președintele Nicușor Dan a fost întâmpinat de zeci de protestatari care l-au huiduit și au scandat lozinci precum „Ruşine!”, „Trădătorule!” și „Pleacă în Ucraina!”. Unul dintre manifestanți i-a strigat „Ești cel mai slab președinte!”.

Șeful statului a reacționat calm, salutând mulțimea cu mâna, fără să facă vreo declarație, apoi a intrat în clădire pentru a participa la ceremonie.

Președintele a venit la Iași direct de la Bruxelles, într-o vizită oficială care include mai multe opriri în județ. Pe lângă participarea la aniversarea celor 165 de ani ai universităților „Alexandru Ioan Cuza” și „George Enescu”, el urmează să viziteze compania „Antibiotice Iași” și să se întâlnească cu echipa MAVIS Artificial Heart din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”.

De asemenea, Nicușor Dan are programate întâlniri cu liderii liberali locali: la ora 20.30 se va vedea cu primarul Iașului, Mihai Chirică, iar la 20.45 cu președintele Consiliului Județean, Costel Alexe.

După vizita de la Iași, președintele va participa online la reuniunea „Coaliției de Voință”, o platformă internațională dedicată statelor care sprijină Ucraina.

Președintele Nicușor Dan se află vineri la Iași, unde participă la ceremonia care marchează 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Conform programului oficial al Administrației Prezidențiale, șeful statului are programate întâlniri separate cu doi lideri liberali implicați în procese de corupție – primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, și președintele Consiliului Județean, Costel Alexe.

Recent, pe 13 octombrie, Nicușor Dan a declarat că lupta împotriva corupției trebuie dusă „frontal” și că Serviciul Român de Informații trebuie să se implice în combaterea acestui fenomen, cu respectarea strictă a Constituției și a limitelor dintre activitatea serviciilor de informații și cea a procurorilor.

Primarul Mihai Chirica, reales anul trecut pentru al treilea mandat, este judecat în trei dosare de corupție. Ultimul, înregistrat în aprilie 2024, este dosarul „Veranda”, instrumentat de DIICOT, în care procurorii acuză că edilul și mai mulți angajați ai primăriei ar fi emis ilegal opt autorizații de construire, cauzând un prejudiciu estimat la 12 milioane de euro. În acest caz, beneficiarul ar fi fost omul de afaceri Cristin Zămosteanu. Celelalte două dosare în care Chirica este inculpat sunt „Skoda”, cu un prejudiciu de 500.000 de lei, și „Flux”.

Costel Alexe, reales anul trecut la conducerea Consiliului Județean Iași, are la rândul său două dosare penale. În primul, cunoscut ca dosarul „Tabla”, este acuzat că ar fi cerut mită sub formă de tablă în valoare de aproape 100.000 de lei. În al doilea dosar, procurorii DNA îl acuză de abuz în serviciu, pentru numirea unui director interimar la Școala Populară de Arte „Titel Popovici” din Iași.