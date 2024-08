Mă încearcă foarte multe sentimente, pentru că revin după atâta timp. Soţia mi-a spus să nu accept, iar Răzvan (n.r. – fiul său Răzvan Lucescu) mi-a zis să fac ceea ce simt şi ceea ce cred că este bine pentru mine. M-a convins să mă întorc la naţională dragostea faţă de fotbal şi obligaţia mea faţă de fotbalul românesc. Ştiu că mă angajez la un lucru extrem de dificil, dar am încredere în grupul de acum de la echipa naţională. Un grup care crede în potenţialul pe care îl are şi că poate ajunge la Cupa Mondială,

Acesta a mai afirmat că nu s-a gândit o clipă să preia naționala României, ci că a făcut tot posibilul să nu o preia.

Eu am urmărit în ultima perioadă echipa naţională ca spectator, am fost la EURO, dar nu m-am gândit niciun moment să preiau echipa naţională. Din contră, pot spune că am făcut tot posibilul pentru a nu o prelua, pentru că am considerat că trebuie să îi las pe antrenorii tineri să vină să conducă echipa naţională. Am spus că în momentul în care FRF nu va vea nicio soluţie, atunci mă voi întoarce,

a adăugat Lucescu.