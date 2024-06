VIDEO. Joe Biden îi cere scuze lui Zelenski, președintele Ucrainei

Întâlnirea a fost prima lor întâlnire față în față de la vizita lui Zelenski la Washington în decembrie, când cei doi au făcut presiuni asupra republicanilor pentru a depăși opoziția din partidul lor față de un sprijin mai mare pentru Ucraina.

Aceștia se vor întâlni din nou săptămâna viitoare la Summitul G7 din Italia, în timp ce națiunile occidentale bogate discută utilizarea activelor rusești înghețate după invazia din Ucraina pentru a oferi 50 de miliarde de dolari țării atacate.

Zelenski a declarat luna trecută pentru Reuters că țărilor occidentale le ia prea mult timp pentru a lua decizii cu privire la ajutorul militar.

“Îmi cer scuze pentru săptămânile în care nu am știut ce va trece, în ceea ce privește finanțarea, pentru că am avut probleme în a obține proiectul de lege pe care a trebuit să îl aprobăm și care avea banii de la unii dintre membrii noștri foarte conservatori care îl rețineau, dar am reușit să îl facem”,

a continuat Biden.