Cu toate acestea, Iordănescu a subliniat că echipa naţională de fotbal a României dispune de un set de atuuri pe care intenționează să le valorifice în confruntarea de marţi, de la Munchen.

El și-a exprimat încrederea în capacitatea jucătorilor români de a face faţă provocărilor şi de a lupta pentru un rezultat pozitiv, subliniind determinarea şi pregătirea echipei pentru acest meci crucial.

Când joci cu istoria în faţă e clar că e un meci în care îţi doreşti foarte mult şi pentru care eşti pregătit să pui tot ce ai mai bun în joc. Nu există un meci uşor de pregătit, nici măcar un meci amical, cu atât mai mult un meci care te poate duce în sferturile de finală. Nu va fi uşor, va fi extrem de greu. Noi tot ce am construit până acum am construit cu realism şi cu realism vă spun că, da, Olanda mâine este favorită. Are în favoarea ei palmaresul, experienţa, jucători cu o valoare deosebită, cu o cotă de piaţă de aproape un miliard (de euro). Sunt lucruri pe care le ştiţi, are experienţă la turneele finale, dar noi avem setul nostru de atuuri. Am consolidat un grup bun din toate punctele de vedere şi sportiv şi uman, şi, nu în ultimul rând, avem în spate o ţară care respiră în acelaşi timp cu echipa, şi asta ne motivează,

a declarat Iordănescu.