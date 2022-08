VIDEO: Cum a reușit o femeie să piardă o pereche de ochelari Prada de sute de euro, chiar de ziua ei

Ghinion mare pentru o femeie care își serba ziua de naștere pe o barcă privată. În timpul ce dansa și efectua diferite mișcări, aceasta și-a pierdut ochelarii de la Prada, care costă câteva sute de euro.

În timp ce se distra de ziua de ei de naștere pe o barcă privată, o femeie a rămas cu gura căscată după ce ochelarii de la Prada i-au cazut în apă. Neavând ce să mai facă, femeia a privit cum perechea sa de ochelari de soare este înghițită de ape.

În timp ce își căuta o poziție pentru o poză și înclinându-și capul, aceasta a uitat că are pe cap perechea de ochelari scumpă. În secunda următoare, a rămas fără ea, iar aceasta mai să plângă și alta nu.

În primă fază, femeia a vrut să se arunce după ei, dar s-a răzgândit repede. Aceasta s-a resemnat repede și a început să râdă.

„How nice to donate a pair of Prada sunglasses to the Porto river on your birthday”(n.r. Ce drăguț să donezi o pereche de ochelari de soare Prada râului Porto de ziua ta), se arată în descrierea videoclipului.

