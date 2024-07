Adda este recunoscută pentru succesele sale muzicale care au captivat audiențele de-a lungul anilor, devenind una dintre cele mai iubite cântărețe din industria muzicală românească.

Totuși, parcursul său în muzică a fost marcat de provocări și obstacole pe care a trebuit să le depășească pentru a ajunge la nivelul de popularitate pe care îl are în prezent.

Conflictul cu CRBL a reprezentat un moment dificil în cariera Addei, iar ea a mărturisit că această experiență rămâne vie în memoria ei, chiar dacă a încercat să depășească această situație neplăcută.

Eram tineri. El era mai tânăr, mai zbuciumat. Își dorea să reușească. Au fost mici răutăți din partea lui. M-a sunat și m-a întrebat ce am scris în carte. I-am spus că i-o dau să o vadă. A văzut, a citit și a zis că e adevărul. Acum sunt ok. Am fost și am filmat împreună, a venit la ziua mea. A avut el niște chestii atunci. M-a scos de la Forza Zu, că nu m-am dus eu la nu știu câte repetiții. Eu trebuia să cânt un refren, dar în același timp în care avea repetițiile, eu trebuia să mă duc la studio să fac piese pentru alții, să trag voci. Am fost șobolan de studio mulți ani. Eu trebuia să cânt un refren, nu era ceva complicat. Și el s-a supărat pe mine că de ce așa… și m-a scos.

Deci eu eram la Forza Zu cu momentul meu și după care, el m-a scos. Am aflat atunci, în ziua aia, că eu nu mai intru pe scenă. Și a pus o poză cu mine, dar eu eram lângă scenă. Mi-a zis ‘Nu mai urci pe scenă, că nu mai vreau eu’,

a povestit Adda, potrivit sursei citate.