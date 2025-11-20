Victorie uriașă pentru Ruxandra Bertea! Românca a eliminat o legendă și a scăpat de favorita numărul 1

Ruxandra Bertea continuă sezonul în Slovacia și începe turneul de la Trnava cu o victorie categorică.

Ruxandra Bertea a decis să nu își încheie anul competițional odată cu meciurile din BJK Cup și a ales să participe, în această săptămână, la turneul ITF W50 de la Trnava, în Slovacia. Hotărârea vine la doar câteva zile după ce a evoluat pentru România în competiția pe echipe, acolo unde a obținut o victorie și a suferit o înfrângere la debutul său în reprezentativa tricoloră. Într-un sezon în care majoritatea jucătoarelor din circuit închid activitatea odată cu finalul Turneului Campioanelor, sportiva de 19 ani continuă să își caute progresul, zburând direct din Polonia în Slovacia pentru a profita de ultimele oportunități din 2024.

În primul tur de la Trnava, Ruxandra Bertea a avut parte de un duel cu o sportivă emblematică pentru tenisul turcesc, Cagla Buyukakcay. Adversara sa, ajunsă la 36 de ani, rămâne o figură de referință în istoria sportului din Turcia: prima câștigătoare a unui titlu WTA, în 2016, prima participantă la Jocurile Olimpice și prima jucătoare turcă învingătoare la un Grand Slam, după succesul obținut în același an la Roland Garros. De asemenea, 2016 a reprezentat și momentul atingerii celei mai bune poziții din carieră, locul 60 WTA.

Ruxandra Bertea a dominat primul tur și a beneficiat de eliminarea favoritei principale

În ciuda experienței superioare a turcoaicei, meciul a fost controlat de Ruxandra Bertea. Românca a câștigat în minimum de seturi, scor 6-2, 6-4, reușind încă o victorie importantă într-un final de sezon în care își continuă ascensiunea. Succesul i-a adus și o veste excelentă: a evitat-o pe favorita principală a competiției, Sofia Costoulas, aflată pe locul 150 WTA. Belgianca a pierdut dramatic în fața sârboaicei Mia Ristic, scor 6-4, 3-6, 6-7 (8), la capătul unui duel maraton de aproape trei ore și jumătate.

Astfel, adversara Ruxandrei în optimi va fi Mia Ristic. Cele două s-au întâlnit deja de două ori în acest an, ambele meciuri având loc în România. În august, la Brașov, sârboaica a câștigat în trei seturi, în timp ce partida disputată recent, la București, a fost câștigată de Bertea.

Victoria obținută la Trnava i-a adus româncei urcarea pe locul 308 în clasamentul WTA, cea mai bună clasare a carierei. În cazul unui parcurs bun în Slovacia, Ruxandra Bertea ar putea pătrunde în premieră în top 300, un obiectiv important pentru finalul anului.

