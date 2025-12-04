11 C
București
joi, 4 decembrie 2025
caută...
AcasăSportFotbalVictorie uriașă pentru Inter în Cupa Italiei! Echipa lui Cristi Chivu își...

Victorie uriașă pentru Inter în Cupa Italiei! Echipa lui Cristi Chivu își află adversara din sferturi în ianuarie

FotbalȘtirile zilei
Actualizat:
Dragos Soneriu
de Dragos Soneriu
fc internazionale milano training session and press conference fifa club world cup 2025
CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JUNE 29: Head Coach Cristian Chivu of FC Internazionale speaks with the media during the press conference to present ahead of their FIFA Club World Cup 2025 round of 16 match against Fluminense FC at Bank of America Stadium on June 29, 2025 in Charlotte, North Carolina. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Inter a câștigat categoric cu Venezia și s-a calificat în sferturile Cupei Italiei.

Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, a obținut o victorie impresionantă în optimile Cupei Italiei, scor 5-1 cu Venezia, într-un moment în care formația nerazzurră avea nevoie din nou de reacție. Pentru a doua oară în acest sezon, tehnicianul român a gestionat impecabil o perioadă dificilă, iar echipa sa merge în sferturile competiției, unde va întâlni învingătoarea dintre AS Roma și FC Torino.

Inter, recital ofensiv împotriva Veneziei

Inter a intrat excelent în meci și a deschis scorul în minutul 18, prin Diouf, servit perfect de Frattesi, după o acțiune începută chiar de portarul Martinez. Doar câteva minute mai târziu, Esposito a reușit un șut superb din afara careului, ducând scorul la 2-0. Echipa lui Chivu a continuat să domine, iar Marcus Thuram a marcat pentru 3-0 în minutul 34, după o execuție precisă, mingea atingând bara înainte de a intra în poartă.

Și după pauză Inter a rămas la fel de concentrată. Thuram și-a trecut „dubla” în cont în minutul 51, cu o lovitură de cap la centrarea excelentă a lui Frattesi. Deși apărarea lui Inter nu avusese emoții până atunci, Venezia a înscris la prima fază periculoasă, în minutul 66, prin Sagrado, gol facilitat de o deviere nefericită.

Echipa lui Chivu a răspuns însă rapid, iar în minutul 76 Bonny a marcat golul serii: o execuție de la marginea careului direct în vinclu, o adevărată bijuterie, care a stabilit scorul final 5-1.

Inter, în sferturi: urmează AS Roma sau Torino
Victoria categorică o trimite pe Inter în sferturile Cupei Italiei. Adversara se va decide în luna ianuarie, când AS Roma și FC Torino se vor duela în optimile rămase.

Dacă formația lui Cristi Chivu va reuși să treacă și de faza sferturilor, în semifinale o așteaptă un duel de foc, cel mai probabil cu Napoli, campioana en-titre, deja calificată. Cealaltă semifinalistă din acea parte de tablou va proveni dintre Fiorentina și Como.

Inter traversează un sezon intens, cu rezultate oscilante în anumite momente, dar reacțiile echipei în momente-cheie au fost remarcabile sub comanda lui Chivu. După seria dificilă cu Udinese și Juventus, dar și după înfrângerile cu AC Milan și Atletico Madrid, antrenorul român a reușit din nou să readucă echipa pe linia de plutire.

Inter a câștigat 11 dintre ultimele 12 meciuri oficiale înainte de duelul cu Venezia, iar succesul categoric din Cupa Italiei confirmă forma ascendentă și moralul ridicat al echipei.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!

Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
Cele mai citite

Putin trăiește un moment special: SUA se roagă de el pentru a face pace în Ucraina

Criza din Ucraina Catalin Serban - 0
Vladimir Putin nu vrea un acord, iar postura de a fi rugat să accepte unul pare să-i facă plăcere. Cinci ore de discuții între...

Funcţionari vizaţi într-un dosar de delapidare a carburantului. Percheziţii la o instituţie publică din Dolj

Justiție Dana Macsim - 0
Angajaţi cu responsabilităţi în administrarea carburantului ar fi deturnat bonuri valorice în beneficiul personalPoliţiştii din Dolj au descins, joi dimineaţă, la sediul unei instituţii...

Steve Witkoff, emisarul lui Trump, se va întâlni joi în Florida cu Rustem Umerov, negociatorul Ucrainei

Criza din Ucraina Catalin Serban - 0
Emisarul american al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și Jared Kushner se vor întâlni joi în Florida cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov, după...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.