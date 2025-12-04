Victorie uriașă pentru Inter în Cupa Italiei! Echipa lui Cristi Chivu își află adversara din sferturi în ianuarie

Inter a câștigat categoric cu Venezia și s-a calificat în sferturile Cupei Italiei.

Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, a obținut o victorie impresionantă în optimile Cupei Italiei, scor 5-1 cu Venezia, într-un moment în care formația nerazzurră avea nevoie din nou de reacție. Pentru a doua oară în acest sezon, tehnicianul român a gestionat impecabil o perioadă dificilă, iar echipa sa merge în sferturile competiției, unde va întâlni învingătoarea dintre AS Roma și FC Torino.

Inter, recital ofensiv împotriva Veneziei

Inter a intrat excelent în meci și a deschis scorul în minutul 18, prin Diouf, servit perfect de Frattesi, după o acțiune începută chiar de portarul Martinez. Doar câteva minute mai târziu, Esposito a reușit un șut superb din afara careului, ducând scorul la 2-0. Echipa lui Chivu a continuat să domine, iar Marcus Thuram a marcat pentru 3-0 în minutul 34, după o execuție precisă, mingea atingând bara înainte de a intra în poartă.

Și după pauză Inter a rămas la fel de concentrată. Thuram și-a trecut „dubla” în cont în minutul 51, cu o lovitură de cap la centrarea excelentă a lui Frattesi. Deși apărarea lui Inter nu avusese emoții până atunci, Venezia a înscris la prima fază periculoasă, în minutul 66, prin Sagrado, gol facilitat de o deviere nefericită.

Echipa lui Chivu a răspuns însă rapid, iar în minutul 76 Bonny a marcat golul serii: o execuție de la marginea careului direct în vinclu, o adevărată bijuterie, care a stabilit scorul final 5-1.

Inter, în sferturi: urmează AS Roma sau Torino

Victoria categorică o trimite pe Inter în sferturile Cupei Italiei. Adversara se va decide în luna ianuarie, când AS Roma și FC Torino se vor duela în optimile rămase.

Dacă formația lui Cristi Chivu va reuși să treacă și de faza sferturilor, în semifinale o așteaptă un duel de foc, cel mai probabil cu Napoli, campioana en-titre, deja calificată. Cealaltă semifinalistă din acea parte de tablou va proveni dintre Fiorentina și Como.

Inter traversează un sezon intens, cu rezultate oscilante în anumite momente, dar reacțiile echipei în momente-cheie au fost remarcabile sub comanda lui Chivu. După seria dificilă cu Udinese și Juventus, dar și după înfrângerile cu AC Milan și Atletico Madrid, antrenorul român a reușit din nou să readucă echipa pe linia de plutire.

Inter a câștigat 11 dintre ultimele 12 meciuri oficiale înainte de duelul cu Venezia, iar succesul categoric din Cupa Italiei confirmă forma ascendentă și moralul ridicat al echipei.

