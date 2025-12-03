Victorie importantă înainte de preliminarii! România a învins chiar viitoarea adversară din grupa pentru Mondial

Naționala feminină se pregătește cu încredere pentru startul campaniei de calificare.

Naționala feminină a României a încheiat anul cu o victorie importantă, 2-0 împotriva Republicii Moldova, chiar una dintre adversarele pe care „tricolorele” le vor întâlni în preliminariile Campionatului Mondial din 2027. Succesul vine într-un moment crucial, cu doar câteva luni înainte de debutul oficial al calificărilor.

Partida s-a disputat marți, 2 decembrie, iar România a controlat jocul încă din primele minute. Ioana Bălăceanu a deschis rapid scorul în minutul 3, iar până la pauză avantajul a fost dublat de Mihaela Ciolacu, care a punctat în minutul 38 după o acțiune colectivă bine construită.

România – Republica Moldova 2-0: început perfect în duelul viitoarei grupe

Pentru naționala pregătită de Massimo Pedrazzini, amicalul a reprezentat o repetiție utilă înaintea preliminariilor. România va evolua în grupa C5, alături de Republica Moldova și Cipru, iar succesul direct contra vecinelor de peste Prut oferă un semnal pozitiv în perspectiva luptei pentru primul loc.

Tricolorele pierduseră anterior un alt amical, 0-1 cu Muntenegru, dar prestația contra Moldovei a adus încredere și un impuls moral înaintea lunii martie.

Primele meciuri din preliminarii sunt programate pe 3 martie (acasă, contra Moldovei) și 5 iunie (returul la Chișinău). Doar câștigătoarea grupei merge la baraj, urmând ca play-off-ul să aibă loc în toamna anului 2026. Campionatul Mondial va avea loc în Brazilia, între 24 iunie și 25 iulie 2027.

Evoluția echipei României în amicalul câștigat a oferit note pozitive atât în ofensivă, cât și în organizarea defensivă, inclusiv prin experimentarea unor schimbări numeroase în partea secundă, unde aproape toate posturile au fost rulate.

Echipele de start în meciul România – Republica Moldova

ROMÂNIA: A. Părăluță (Câmpean 60) – T. Nicoară, A. M. Stanciu, M. Ficzay-cpt (Bratu 60), E. Gered – A. Herczeg (Bumbar 60), O. Iordăchiuși, M. Ciolacu – I. Bălăceanu (Vlădulescu 60), C. Carp (A. Borodi 73), I. Stancu (Marcu 60).

Rezerve: C. Roșu – A. Jivan, C. Botojel, C. Bistrian, S. Sigheartău

Selecționer: Massimo Pedrazzini

REPUBLICA MOLDOVA: N. Munteanu – D. Prisăcari, D. Mardari, N. Coleșnicenco, A. Sivolobova – C. Cerescu (A. Cernitu 62), C. Doiban (V. Vârlan 62), C. Țabur (L. Vlas 70), E. Coceanovschi, V. Manoil, V. Cojuhari (M. Tihonciuc 72).

Rezerve: M. Panova, D. Bojenco – N. Tutunaru, A. Costin, I. Colnic

Selecționer: Ghenadie Pușca

